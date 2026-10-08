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Samsung Electronics ожидает роста выручки за квартал в 2,3 раза
Samsung Electronics ожидает роста выручки за квартал в 2,3 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ
Samsung Electronics ожидает роста выручки за квартал в 2,3 раза
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 195 триллионов вон (около 145 миллиардов | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T07:58+0300
2026-10-08T07:58+0300
2026-10-08T07:58+0300
бизнес
сеул
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 195 триллионов вон (около 145 миллиардов долларов), что в 2,3 раза выше показателя годичной давности, говорится в материалах компании.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 107,4 триллиона вон (около 80 миллиардов долларов), что в 8,8 раза больше значения аналогичного периода прошлого года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 106,1 триллиона вон (около 79 миллиардов долларов).
По итогам всех трех кварталов компания ожидает роста выручки в 2,1 раза в годовом выражении - до 500,37 триллиона вон (372 миллиарда долларов), и увеличения операционной прибыли в 10,4 раза - до 254,13 триллиона вон (189,2 миллиарда долларов).
По итогам торгов среды акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сеул
Samsung Electronics ожидает роста выручки за квартал в 2,3 раза
Samsung Electronics ожидает роста выручки за квартал в 2,3 раза
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 195 триллионов вон (около 145 миллиардов долларов), что в 2,3 раза выше показателя годичной давности, говорится в материалах компании.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 107,4 триллиона вон (около 80 миллиардов долларов), что в 8,8 раза больше значения аналогичного периода прошлого года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 106,1 триллиона вон (около 79 миллиардов долларов).
По итогам всех трех кварталов компания ожидает роста выручки в 2,1 раза в годовом выражении - до 500,37 триллиона вон (372 миллиарда долларов), и увеличения операционной прибыли в 10,4 раза - до 254,13 триллиона вон (189,2 миллиарда долларов).
По итогам торгов среды акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.