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Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов
Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов
Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:00+0300
2026-10-08T11:00+0300
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технологии
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа Холдинге".В компании рассказали, что платформа уже подготовила первые функции сервиса к закрытому тестированию. ИИ-помощник сможет предлагать идеи и сценарии для видео, формировать контент-план, создавать заголовки и SEO-оптимизированные описания, подбирать теги и таймкоды, а также анализировать канал автора, тренды и конкурентное окружение. "ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей", — прокомментировал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на таймкоды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Также ассистент сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации. В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.
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rutube, технологии, россия
RuTube, Технологии, РОССИЯ
11:00 08.10.2026
 
Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов

Rutube начал закрытое тестирование первых функций ИИ-помощника для авторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа Холдинге".
В компании рассказали, что платформа уже подготовила первые функции сервиса к закрытому тестированию. ИИ-помощник сможет предлагать идеи и сценарии для видео, формировать контент-план, создавать заголовки и SEO-оптимизированные описания, подбирать теги и таймкоды, а также анализировать канал автора, тренды и конкурентное окружение.

"ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей", — прокомментировал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.

На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на таймкоды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Также ассистент сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации.

В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.
 
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