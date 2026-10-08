https://1prime.ru/20261008/rutube-874025851.html

Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов

Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов - 08.10.2026, ПРАЙМ

Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов

Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:00+0300

2026-10-08T11:00+0300

2026-10-08T11:00+0300

rutube

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа Холдинге".В компании рассказали, что платформа уже подготовила первые функции сервиса к закрытому тестированию. ИИ-помощник сможет предлагать идеи и сценарии для видео, формировать контент-план, создавать заголовки и SEO-оптимизированные описания, подбирать теги и таймкоды, а также анализировать канал автора, тренды и конкурентное окружение. "ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей", — прокомментировал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на таймкоды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Также ассистент сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации. В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rutube, технологии, россия