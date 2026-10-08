Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов
Rutube начал закрытое тестирование первых функций ИИ-помощника для авторов
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит инструменты для подготовки, оформления и развития контента, сообщили в "Газпром-Медиа Холдинге".
В компании рассказали, что платформа уже подготовила первые функции сервиса к закрытому тестированию. ИИ-помощник сможет предлагать идеи и сценарии для видео, формировать контент-план, создавать заголовки и SEO-оптимизированные описания, подбирать теги и таймкоды, а также анализировать канал автора, тренды и конкурентное окружение.
"ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей", — прокомментировал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на таймкоды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Также ассистент сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации.
В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.
"ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей", — прокомментировал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на таймкоды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Также ассистент сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации.
В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.