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Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"

Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса" - 08.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"

Российский рынок акций в основную торговую сессию немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса", дешевеющих на 2,6%, следует из данных торгов на... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:09+0300

2026-10-08T11:09+0300

2026-10-08T11:09+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса", дешевеющих на 2,6%, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.46 мск снижается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 321,15 пункта. Капитализация "Яндекса" уменьшается почти на 3% после сообщений компании о том, что работа ее центра обработки данных под Рязанью полностью остановлена и часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Также заметно дешевеют акции "Фосагро" (-2,1%), "Позитива" (-2,1%), ВК (-2%). Дорожают акции "Полюса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%). В четверг, учитывая некоторое ухудшение внешнеэкономических ожиданий, рынок может оказаться под умеренным давлением со стороны продаж – часть инвесторов может продолжить фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Данные недельной инфляции могут способствовать пересмотру ожиданий динамики ключевой ставки и оказать дополнительное давление на рынок через акции компаний, зависящих от ставок в экономике. Индекс Мосбиржи будет тяготеть к нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов", - заключает он.

рязань

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