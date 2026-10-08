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Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса" - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"
Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса" - 08.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"
Российский рынок акций в основную торговую сессию немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса", дешевеющих на 2,6%, следует из данных торгов на... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:09+0300
2026-10-08T11:09+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса", дешевеющих на 2,6%, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.46 мск снижается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 321,15 пункта. Капитализация "Яндекса" уменьшается почти на 3% после сообщений компании о том, что работа ее центра обработки данных под Рязанью полностью остановлена и часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Также заметно дешевеют акции "Фосагро" (-2,1%), "Позитива" (-2,1%), ВК (-2%). Дорожают акции "Полюса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%). В четверг, учитывая некоторое ухудшение внешнеэкономических ожиданий, рынок может оказаться под умеренным давлением со стороны продаж – часть инвесторов может продолжить фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Данные недельной инфляции могут способствовать пересмотру ожиданий динамики ключевой ставки и оказать дополнительное давление на рынок через акции компаний, зависящих от ставок в экономике. Индекс Мосбиржи будет тяготеть к нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов", - заключает он.
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рынок, акции, торги, рязань, богдан зварич, яндекс, вк, татнефть
Рынок, Акции, Торги, Рязань, Богдан Зварич, Яндекс, ВК, Татнефть
11:09 08.10.2026
 
Рынок акций РФ немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"

ПСБ: рынок акций РФ усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса"

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию немного усилил снижение, частично за счет акций "Яндекса", дешевеющих на 2,6%, следует из данных торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.46 мск снижается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 321,15 пункта.
Капитализация "Яндекса" уменьшается почти на 3% после сообщений компании о том, что работа ее центра обработки данных под Рязанью полностью остановлена и часть сервисов может быть недоступна для пользователей.
Также заметно дешевеют акции "Фосагро" (-2,1%), "Позитива" (-2,1%), ВК (-2%).
Дорожают акции "Полюса" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%).
В четверг, учитывая некоторое ухудшение внешнеэкономических ожиданий, рынок может оказаться под умеренным давлением со стороны продаж – часть инвесторов может продолжить фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Данные недельной инфляции могут способствовать пересмотру ожиданий динамики ключевой ставки и оказать дополнительное давление на рынок через акции компаний, зависящих от ставок в экономике. Индекс Мосбиржи будет тяготеть к нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов", - заключает он.
 
РынокАкцииТоргиРязаньБогдан ЗваричЯндексВКТатнефть
 
 
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