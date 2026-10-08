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РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования

РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования - 08.10.2026, ПРАЙМ

РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования

РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования, пассажирам доступны в электронном виде более 80% сервисов и услуг холдинга, сообщил советник ООО... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:56+0300

2026-10-08T12:56+0300

2026-10-08T12:56+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования, пассажирам доступны в электронном виде более 80% сервисов и услуг холдинга, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников. "… 82% билетов на поезда дальнего следования уже сейчас покупается в электронном виде. Не в кассах, не в бумажном виде, как это было традиционно многие годы, а в онлайне, используя гаджеты и компьютеры. Более 80% сервисов и услуг, которые предлагает РЖД своим пассажирам, тоже доступны в электронном виде", - сказал Суконников, выступая на форуме "Цифровые решения". Он отметил, что холдинг не останавливается на достигнутых цифрах и еще есть куда расти. "Появляются новые потребности, появляются новые цифровые сервисы", - добавил он. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд