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РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования
РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования - 08.10.2026, ПРАЙМ
РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования
РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования, пассажирам доступны в электронном виде более 80% сервисов и услуг холдинга, сообщил советник ООО... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:56+0300
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бизнес
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ржд
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования, пассажирам доступны в электронном виде более 80% сервисов и услуг холдинга, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников.
"… 82% билетов на поезда дальнего следования уже сейчас покупается в электронном виде. Не в кассах, не в бумажном виде, как это было традиционно многие годы, а в онлайне, используя гаджеты и компьютеры. Более 80% сервисов и услуг, которые предлагает РЖД своим пассажирам, тоже доступны в электронном виде", - сказал Суконников, выступая на форуме "Цифровые решения".
Он отметил, что холдинг не останавливается на достигнутых цифрах и еще есть куда расти.
"Появляются новые потребности, появляются новые цифровые сервисы", - добавил он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, ржд
РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования
Суконников: РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД продают онлайн 82% билетов на поезда дальнего следования, пассажирам доступны в электронном виде более 80% сервисов и услуг холдинга, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников.
"… 82% билетов на поезда дальнего следования уже сейчас покупается в электронном виде. Не в кассах, не в бумажном виде, как это было традиционно многие годы, а в онлайне, используя гаджеты и компьютеры. Более 80% сервисов и услуг, которые предлагает РЖД своим пассажирам, тоже доступны в электронном виде", - сказал Суконников, выступая на форуме "Цифровые решения".
Он отметил, что холдинг не останавливается на достигнутых цифрах и еще есть куда расти.
"Появляются новые потребности, появляются новые цифровые сервисы", - добавил он.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.