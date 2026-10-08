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РЖД прорабатывают подтверждение льготы через "Макс" при покупке билетов

РЖД прорабатывают подтверждение льготы через "Макс" при покупке билетов - 08.10.2026, ПРАЙМ

РЖД прорабатывают подтверждение льготы через "Макс" при покупке билетов

РЖД прорабатывают верификацию льготы через национальную платформу "Макс" при покупке билетов на поезда дальнего следования, сообщил советник ООО... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:41+0300

2026-10-08T13:41+0300

2026-10-08T13:52+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД прорабатывают верификацию льготы через национальную платформу "Макс" при покупке билетов на поезда дальнего следования, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников. "Появляются новые идеи, новые потребности вот к тому набору сервисов, которые у нас сейчас уже есть для льготных категорий пассажиров, когда они могут купить уже сейчас практически с любой федеральной льготой в онлайне билет… льготный билет... Не надо какие-то дополнительные совершать поездки, предоставлять документы и так далее. Сейчас мы прорабатываем такую возможность - использовать национальный менеджер "Макс" для верификации льготных пассажиров", - рассказал Суконников. Это, пояснил он, сделает процесс применения льготы еще более удобным и более комфортным для пассажира. РЖД сообщали, что с 1 сентября 2026 года оформить льготный билет на электричку в ряде регионов можно без паспорта и студенческого: достаточно показать цифровой ID в "Макс". Цифровой ID формируется из данных "Госуслуг" и находится в профиле "Макс". При покупке билета или его проверке пассажир показывает QR-код на экране смартфона, чтобы кассир или контролер его отсканировали. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд