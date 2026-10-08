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РЖД получат в капитал сеть мобильного беспроводного доступа на МЦК

РЖД получат в капитал сеть мобильного беспроводного доступа на МЦК - 08.10.2026, ПРАЙМ

РЖД получат в капитал сеть мобильного беспроводного доступа на МЦК

Правительство России распорядилось внести в уставный капитал РЖД сеть мобильного широкополосного беспроводного доступа, развернутую на Московском центральном... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T14:06+0300

2026-10-08T14:06+0300

2026-10-08T14:15+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось внести в уставный капитал РЖД сеть мобильного широкополосного беспроводного доступа, развернутую на Московском центральном кольце (МЦК) в Москве, сообщается в документе на официальном портале нормативных актов. "Утвердить прилагаемый перечень находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого к внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва)…", - говорится в документе. Имущество будет вноситься в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. "Перечень находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва)... Сеть мобильного широкополосного беспроводного доступа, развернутая на Московском центральном кольце, учитываемая в реестре федерального имущества…", - написано в распоряжении. Минтрансу России совместно с Росимуществом поручено в 12-месячный срок представить проект акта правительства о внесении имущества, указанного в перечне. До этого сеть предоставлена РЖД в безвозмездное пользование. Росимущество должно в трехмесячный срок после передачи имущества в казну Российской Федерации обеспечить заключение с акционерным обществом договора безвозмездного пользования имуществом. Этим же распоряжением кабмин утвердил прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень имущества, планируемого к приватизации в 2026-2028 годах. Там указана сеть мобильного широкополосного беспроводного доступа, развернутая на МЦК."РЖД работают над созданием системы железнодорожной широкополосной связи. В рамках первого этапа проекта организовано строительство 62 базовых станций в полосе отвода Московского центрального кольца", - сообщили в компании.Там добавили, что благодаря финансированию Минтранса России были построены 22 базовые станции. Они переданы РЖД. Еще 40 базовых станций компания строит своими силами."Передача базовых станций сети широкополосной связи на баланс РЖД необходима для дальнейшего внедрения беспилотного движения на Московском центральном кольце, а также тестирования технологий связи для проекта развития высокоскоростного движения", - прокомментировали в РЖД постановление кабмина о передаче сети.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, москва, ржд, росимущество