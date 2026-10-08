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РЖД за три квартала купили 299 новых локомотивов
РЖД за три квартала купили 299 новых локомотивов - 08.10.2026, ПРАЙМ
РЖД за три квартала купили 299 новых локомотивов
РЖД за три квартала 2026 года приобрели 299 новых локомотивов, сообщила компания. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:12+0300
2026-10-08T14:12+0300
2026-10-08T14:14+0300
бизнес
дальний восток
ржд
"синара"
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД за три квартала 2026 года приобрели 299 новых локомотивов, сообщила компания. "Парк тягового подвижного состава ОАО "РЖД" в январе-сентябре 2026 года пополнили 299 новых локомотивов. Все они - отечественного производства", - говорится в сообщении. В том числе РЖД купили 167 электровозов и 132 тепловоза. На сеть железных дорог вышли 102 грузовых электровоза "Ермак" (2, 3, 4ЭС5К). Такие машины поставлялись преимущественно в депо Сибири и Дальнего Востока, а 57 локомотивов "Синара" (2, 3ЭС6) заняты на линиях в европейской части страны и на Урале. Для вождения пассажирских поездов с начала года закуплено восемь электровозов – четыре ЭП1М и четыре ЭП2К. Объем поставок тепловозов включает 60 грузовых локомотивов (20 2ТЭ25КМ и 40 3ТЭ28), четыре пассажирских машины ТЭП70БС, а также 68 маневровых ТЭМ18ДМ. РЖД сообщали, что в 2025 году купили 399 новых локомотивов, в том числе 258 электровозов и 141 тепловоз.
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бизнес, дальний восток, ржд, "синара"
Бизнес, Дальний Восток, РЖД, "Синара"
РЖД за три квартала купили 299 новых локомотивов
РЖД за три квартала 2026 года приобрели 299 новых локомотивов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. РЖД за три квартала 2026 года приобрели 299 новых локомотивов, сообщила компания.
"Парк тягового подвижного состава ОАО "РЖД" в январе-сентябре 2026 года пополнили 299 новых локомотивов. Все они - отечественного производства", - говорится в сообщении.
В том числе РЖД купили 167 электровозов и 132 тепловоза.
На сеть железных дорог вышли 102 грузовых электровоза "Ермак" (2, 3, 4ЭС5К). Такие машины поставлялись преимущественно в депо Сибири и Дальнего Востока, а 57 локомотивов "Синара" (2, 3ЭС6) заняты на линиях в европейской части страны и на Урале.
Для вождения пассажирских поездов с начала года закуплено восемь электровозов – четыре ЭП1М и четыре ЭП2К.
Объем поставок тепловозов включает 60 грузовых локомотивов (20 2ТЭ25КМ и 40 3ТЭ28), четыре пассажирских машины ТЭП70БС, а также 68 маневровых ТЭМ18ДМ.
РЖД сообщали, что в 2025 году купили 399 новых локомотивов, в том числе 258 электровозов и 141 тепловоз.