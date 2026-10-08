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На Сахалине разработали безэкипажное судно на сжатом водороде

На Сахалине разработали безэкипажное судно на сжатом водороде - 08.10.2026, ПРАЙМ

На Сахалине разработали безэкипажное судно на сжатом водороде

Безэкипажное судно катамаранного типа, способное работать на экологически безопасном топливе - сжатом водороде, разработали в Сахалинском государственном... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T05:40+0300

2026-10-08T05:40+0300

2026-10-08T05:40+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Безэкипажное судно катамаранного типа, способное работать на экологически безопасном топливе - сжатом водороде, разработали в Сахалинском государственном университете, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов. "Актуальным направлением в строении малых судов является создание безэкипажных плавательных средств. А если они работают еще и на экологически безопасном топливе, то это повышает их ценность. Специалисты Сахалинского государственного университета разработали такое транспортное плавсредство катамаранного типа, работающее на сжатом водороде", - сказал Зубов. По словам главы Роспатента, конструкция подразумевает крепление баллонов при помощи разъемных соединений без использования сварки, что упрощает разборку и транспортировку корпуса, а также хранение судна.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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