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Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP
Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против | 08.10.2026, ПРАЙМ
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сша
дональд трамп
скотт бессент
марко рубио
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против России, пишет Associated Press.Авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер."При поддержке обеих партий Шахин и Уикер в своем письме, отправленном поздно вечером во вторник, призывают администрацию предпринять ряд конкретных шагов для введения санкционного режима", — пишет издание.Сенаторы потребовали сосредоточиться на борьбе с "теневым флотом" танкеров, ввести ограничения для филиалов зарубежных банков, помогающих Москве обходить санкции, и не допустить формирования российской системы спутников на низкой околоземной орбите.Сенаторы также отметили, что принятый закон запрещает все новые инвестиции США в Россию и операции с суверенным долгом. Кроме того, они призвали остановить поток технологий и электроники двойного назначения.Как отмечает AP, основные положения закона вступят в силу 18 октября, однако администрация Трампа пока не предприняла публичных шагов по его реализации.Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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сша, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио, россия, санкции против рф
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Марко Рубио, РОССИЯ, санкции против РФ
11:12 08.10.2026 (обновлено: 11:46 08.10.2026)
 
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP

AP: лидеры обеих партий в Сенате США призвали Трампа быстрее ввести санкции против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против России, пишет Associated Press.
Авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер.
"При поддержке обеих партий Шахин и Уикер в своем письме, отправленном поздно вечером во вторник, призывают администрацию предпринять ряд конкретных шагов для введения санкционного режима", — пишет издание.
Сенаторы потребовали сосредоточиться на борьбе с "теневым флотом" танкеров, ввести ограничения для филиалов зарубежных банков, помогающих Москве обходить санкции, и не допустить формирования российской системы спутников на низкой околоземной орбите.
Сенаторы также отметили, что принятый закон запрещает все новые инвестиции США в Россию и операции с суверенным долгом. Кроме того, они призвали остановить поток технологий и электроники двойного назначения.
Как отмечает AP, основные положения закона вступят в силу 18 октября, однако администрация Трампа пока не предприняла публичных шагов по его реализации.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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СШАДональд ТрампСкотт БессентМарко РубиоРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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