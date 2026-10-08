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Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP
Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против | 08.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против России, пишет Associated Press.Авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер."При поддержке обеих партий Шахин и Уикер в своем письме, отправленном поздно вечером во вторник, призывают администрацию предпринять ряд конкретных шагов для введения санкционного режима", — пишет издание.Сенаторы потребовали сосредоточиться на борьбе с "теневым флотом" танкеров, ввести ограничения для филиалов зарубежных банков, помогающих Москве обходить санкции, и не допустить формирования российской системы спутников на низкой околоземной орбите.Сенаторы также отметили, что принятый закон запрещает все новые инвестиции США в Россию и операции с суверенным долгом. Кроме того, они призвали остановить поток технологий и электроники двойного назначения.Как отмечает AP, основные положения закона вступят в силу 18 октября, однако администрация Трампа пока не предприняла публичных шагов по его реализации.Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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сша, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио, россия, санкции против рф
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Марко Рубио, РОССИЯ, санкции против РФ
Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP
AP: лидеры обеих партий в Сенате США призвали Трампа быстрее ввести санкции против России
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ.
Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против России, пишет Associated Press
.
Авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер.
"При поддержке обеих партий Шахин и Уикер в своем письме, отправленном поздно вечером во вторник, призывают администрацию предпринять ряд конкретных шагов для введения санкционного режима", — пишет издание.
Сенаторы потребовали сосредоточиться на борьбе с "теневым флотом" танкеров, ввести ограничения для филиалов зарубежных банков, помогающих Москве обходить санкции, и не допустить формирования российской системы спутников на низкой околоземной орбите.
Сенаторы также отметили, что принятый закон запрещает все новые инвестиции США в Россию и операции с суверенным долгом. Кроме того, они призвали остановить поток технологий и электроники двойного назначения.
Как отмечает AP, основные положения закона вступят в силу 18 октября, однако администрация Трампа пока не предприняла публичных шагов по его реализации.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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