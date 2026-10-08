https://1prime.ru/20261008/sanktsii-874060383.html

Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP

Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP - 08.10.2026, ПРАЙМ

Сенаторы призвали Трампа быстрее ввести санкции против России, пишет AP

Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:12+0300

2026-10-08T11:12+0300

2026-10-08T11:46+0300

сша

дональд трамп

скотт бессент

марко рубио

россия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Лидеры обеих партий в Сенате направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом быстрее ввести "адские санкции" против России, пишет Associated Press.Авторами обращения стали ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер."При поддержке обеих партий Шахин и Уикер в своем письме, отправленном поздно вечером во вторник, призывают администрацию предпринять ряд конкретных шагов для введения санкционного режима", — пишет издание.Сенаторы потребовали сосредоточиться на борьбе с "теневым флотом" танкеров, ввести ограничения для филиалов зарубежных банков, помогающих Москве обходить санкции, и не допустить формирования российской системы спутников на низкой околоземной орбите.Сенаторы также отметили, что принятый закон запрещает все новые инвестиции США в Россию и операции с суверенным долгом. Кроме того, они призвали остановить поток технологий и электроники двойного назначения.Как отмечает AP, основные положения закона вступят в силу 18 октября, однако администрация Трампа пока не предприняла публичных шагов по его реализации.Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

https://1prime.ru/20261002/ukraina-873916796.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио, россия, санкции против рф