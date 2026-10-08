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ОСК планирует перейти на российскую САПР в 2028 году - 08.10.2026, ПРАЙМ
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ОСК планирует перейти на российскую САПР в 2028 году
ОСК планирует перейти на российскую САПР в 2028 году - 08.10.2026, ПРАЙМ
ОСК планирует перейти на российскую САПР в 2028 году
Объединенная судостроительный корпорация (ОСК) планирует перейти на российскую систему цифрового проектирования (САПР) в 2028 году, сказал глава корпорации... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T12:39+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объединенная судостроительный корпорация (ОСК) планирует перейти на российскую систему цифрового проектирования (САПР) в 2028 году, сказал глава корпорации Андрей Пучков в рамках встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "По тяжелой САПР работа идет в установленных сроках, мы в 2028 году должны полностью перейти на это российское решение. Уже сейчас могу сказать, что в тех платформенных решениях, о которых я Вам докладывал, активно используется 3D-моделирование", - сказал Пучков. "Судостроительная САПР" - реализуемый ОСК проект автоматизированной системы для цифрового проектирования и технологической подготовки производства, включая схемотехническое и конструкторское моделирование, анализ показателей надежности и создание цифровой информационной модели для всех этапов жизненного цикла объекта морской техники, управления объектами и данными об этих объектах. Проект направлен на импортозамещение зарубежного программного обеспечения и создание единой цифровой среды взаимодействия проектно-конструкторских бюро, верфей и предприятий промышленности. По оценке ведущих специалистов ОСК, система не имеет современных мировых аналогов. ОСК является крупнейшей судостроительной компанией России и ключевой интегрированной структурой отечественного судостроительного комплекса. В состав корпорации входит более 60 проектно-конструкторских бюро, специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий.
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россия, бизнес, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
11:31 08.10.2026 (обновлено: 12:39 08.10.2026)
 
ОСК планирует перейти на российскую САПР в 2028 году

ОСК планирует перейти на российскую систему цифрового проектирования в 2028 году

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объединенная судостроительный корпорация (ОСК) планирует перейти на российскую систему цифрового проектирования (САПР) в 2028 году, сказал глава корпорации Андрей Пучков в рамках встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"По тяжелой САПР работа идет в установленных сроках, мы в 2028 году должны полностью перейти на это российское решение. Уже сейчас могу сказать, что в тех платформенных решениях, о которых я Вам докладывал, активно используется 3D-моделирование", - сказал Пучков.
"Судостроительная САПР" - реализуемый ОСК проект автоматизированной системы для цифрового проектирования и технологической подготовки производства, включая схемотехническое и конструкторское моделирование, анализ показателей надежности и создание цифровой информационной модели для всех этапов жизненного цикла объекта морской техники, управления объектами и данными об этих объектах.
Проект направлен на импортозамещение зарубежного программного обеспечения и создание единой цифровой среды взаимодействия проектно-конструкторских бюро, верфей и предприятий промышленности. По оценке ведущих специалистов ОСК, система не имеет современных мировых аналогов.
ОСК является крупнейшей судостроительной компанией России и ключевой интегрированной структурой отечественного судостроительного комплекса. В состав корпорации входит более 60 проектно-конструкторских бюро, специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий.
 
РОССИЯБизнесМихаил Мишустин
 
 
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