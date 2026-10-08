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Сбербанк заплатит хорошие дивиденды в 2026 году, заявил Греф - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк заплатит хорошие дивиденды в 2026 году, заявил Греф
Сбербанк заплатит хорошие дивиденды в 2026 году, заявил Греф - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк заплатит хорошие дивиденды в 2026 году, заявил Греф
Сбербанк точно заплатит очень хорошие дивиденды в следующем году, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:01+0300
2026-10-08T12:23+0300
финансы
банки
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк точно заплатит очень хорошие дивиденды в следующем году, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. "В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды, и у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций",- сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Сбера". Согласно действующей дивидендной политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Как заявлял Греф в конце сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, а сам показатель прибыли ожидается рекордным. По итогам первого полугодия чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 18,6%, до 1,019 триллиона рублей. По итогам 2025 года банк заработал рекордные 1,706 триллиона рублей - на 7,9% больше, чем в 2024 году, и выплатил рекордные дивиденды в 850,2 миллиарда рублей (37,64 рубля на акцию).
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финансы, банки, герман греф, владимир путин, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
12:01 08.10.2026 (обновлено: 12:23 08.10.2026)
 
Сбербанк заплатит хорошие дивиденды в 2026 году, заявил Греф

Греф: Сбербанк точно заплатит очень хорошие дивиденды в следующем году

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк точно заплатит очень хорошие дивиденды в следующем году, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды, и у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций",- сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Сбера".
Согласно действующей дивидендной политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
Как заявлял Греф в конце сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, а сам показатель прибыли ожидается рекордным. По итогам первого полугодия чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 18,6%, до 1,019 триллиона рублей.
По итогам 2025 года банк заработал рекордные 1,706 триллиона рублей - на 7,9% больше, чем в 2024 году, и выплатил рекордные дивиденды в 850,2 миллиарда рублей (37,64 рубля на акцию).
 
ФинансыБанкиГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк
 
 
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