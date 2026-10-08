https://1prime.ru/20261008/sberbank-874064465.html
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:38+0300
2026-10-08T12:38+0300
2026-10-08T12:41+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация. "Сбер" начал тестировать операции с криптовалютой… готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют", – говорится в пресс-релизе банка. Кредитная организация продемонстрировала, как будет работать сервис для розничных клиентов, на инвестиционном форуме "Настоящее будущее". Уточняется, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином (BTC), эфиром (ETH), стейблкоином (USDT) и другими популярными криптоактивами. Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России. Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.
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финансы, банки, сбербанк, банк россии
Финансы, Банки, Сбербанк, Банк России
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация.
"Сбер" начал тестировать операции с криптовалютой… готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют", – говорится в пресс-релизе банка.
Кредитная организация продемонстрировала, как будет работать сервис для розничных клиентов, на инвестиционном форуме "Настоящее будущее".
Уточняется, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином (BTC), эфиром (ETH), стейблкоином (USDT) и другими популярными криптоактивами. Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России
.
Сбербанк
планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.