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Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:38+0300
2026-10-08T12:41+0300
финансы
банки
сбербанк
банк россии
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация. "Сбер" начал тестировать операции с криптовалютой… готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют", – говорится в пресс-релизе банка. Кредитная организация продемонстрировала, как будет работать сервис для розничных клиентов, на инвестиционном форуме "Настоящее будущее". Уточняется, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином (BTC), эфиром (ETH), стейблкоином (USDT) и другими популярными криптоактивами. Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России. Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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40
финансы, банки, сбербанк, банк россии
Финансы, Банки, Сбербанк, Банк России
12:38 08.10.2026 (обновлено: 12:41 08.10.2026)
 
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой

Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют, сообщила кредитная организация.
"Сбер" начал тестировать операции с криптовалютой… готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют", – говорится в пресс-релизе банка.
Кредитная организация продемонстрировала, как будет работать сервис для розничных клиентов, на инвестиционном форуме "Настоящее будущее".
Уточняется, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином (BTC), эфиром (ETH), стейблкоином (USDT) и другими популярными криптоактивами. Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России.
Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.
 
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