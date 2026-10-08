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Сбербанк работает над планом улучшения ситуации в группе "Самолет"

Сбербанк работает над планом улучшения ситуации в группе "Самолет" - 08.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк работает над планом улучшения ситуации в группе "Самолет"

Сбербанк активно взаимодействует с группой компаний "Самолет" и со всеми ее кредиторами, работает над планом улучшения ситуации там, заявил журналистам в... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:41+0300

2026-10-08T12:41+0300

2026-10-08T12:41+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк активно взаимодействует с группой компаний "Самолет" и со всеми ее кредиторами, работает над планом улучшения ситуации там, заявил журналистам в кулуарах форума "Настоящее будущее" первый зампредседателя банка Александр Ведяхин. "Что касается группы компаний "Самолет", то мы активно взаимодействуем с группой и со всеми кредиторами, которые работают с ней. И сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний "Самолет", – сказал он. Ведяхин выразил уверенность, что группа сможет выйти на стабильную работу благодаря этому плану. Ранее газета "Коммерсант" написала, что Сбербанк как крупнейший кредитор "Самолета" может получить в управление часть бизнеса девелопера. Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Сейчас условия сделки находятся на стадии обсуждения. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием. А в конце сентября девелоперская группа допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей.

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