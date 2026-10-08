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Сбербанк оценил выдачу ипотеки в России в сентябре как аномально высокую
Сбербанк оценил выдачу ипотеки в России в сентябре как аномально высокую - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк оценил выдачу ипотеки в России в сентябре как аномально высокую
Активность в заключении ипотечных договоров в сентябре ввиду изменений в программе семейной ипотеки была аномально высокой, но в октябре–ноябре будет просадка,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:29+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Активность в заключении ипотечных договоров в сентябре ввиду изменений в программе семейной ипотеки была аномально высокой, но в октябре–ноябре будет просадка, такую оценку дал первый зампредседателя правления кредитной Сбербанка Кирилл Царев. "Мне кажется, что, как и всегда при изменении каких-то новых программ, с одной стороны, мы видели аномально высокий объем в сентябре, с другой стороны, сразу после этого традиционно существенная просадка. Дальше произойдет за октябрь-ноябрь адаптация к новым условиям для всех участников. Дальше посмотрим, какой объем будет", – сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Настоящее будущее". Царев добавил, что октябрь будет "относительно тихим". "Дальше в ноябре будем смотреть. Вопрос будет в наличии предложений… Это будет постепенное восстановление", – сказал Царев. Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи "семейной ипотеки". С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.
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Сбербанк оценил выдачу ипотеки в России в сентябре как аномально высокую
Царев: активность в заключении ипотечных договоров в сентябре была аномально высокой
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Активность в заключении ипотечных договоров в сентябре ввиду изменений в программе семейной ипотеки была аномально высокой, но в октябре–ноябре будет просадка, такую оценку дал первый зампредседателя правления кредитной Сбербанка Кирилл Царев.
"Мне кажется, что, как и всегда при изменении каких-то новых программ, с одной стороны, мы видели аномально высокий объем в сентябре, с другой стороны, сразу после этого традиционно существенная просадка. Дальше произойдет за октябрь-ноябрь адаптация к новым условиям для всех участников. Дальше посмотрим, какой объем будет", – сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Настоящее будущее".
Царев добавил, что октябрь будет "относительно тихим".
"Дальше в ноябре будем смотреть. Вопрос будет в наличии предложений… Это будет постепенное восстановление", – сказал Царев.
Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи "семейной ипотеки". С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.