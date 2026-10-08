https://1prime.ru/20261008/sberbank-874067317.html

В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений

В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений - 08.10.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений

Уже 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений, заявил журналистам первый зампред правления... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:32+0300

2026-10-08T13:32+0300

2026-10-08T13:39+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Уже 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "У нас уже 1,5 миллиона клиентов в том или ином виде пользуются в инвестиционной части искусственным интеллектом", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Сбера". Царев отметил, что сегодня это уже часть клиентского пути. "Это описание того, что происходит с вашим портфелем, если у вас более трех инструментов, и рекомендации по покупкам", - пояснил он. "Наша задача - дать нашим клиентам удобный интерфейс и возможности применять знания и мощь ИИ для более качественного управления своим портфелем", - добавил он.

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