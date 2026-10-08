https://1prime.ru/20261008/sberbank-874067317.html
В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений
В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений
Уже 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений, заявил журналистам первый зампред правления... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:32+0300
2026-10-08T13:32+0300
2026-10-08T13:39+0300
банки
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874067317.jpg?1791455969
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Уже 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "У нас уже 1,5 миллиона клиентов в том или ином виде пользуются в инвестиционной части искусственным интеллектом", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Сбера". Царев отметил, что сегодня это уже часть клиентского пути. "Это описание того, что происходит с вашим портфелем, если у вас более трех инструментов, и рекомендации по покупкам", - пояснил он. "Наша задача - дать нашим клиентам удобный интерфейс и возможности применять знания и мощь ИИ для более качественного управления своим портфелем", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сбербанк
В Сбербанке рассказали об использовании клиентами ИИ для принятия решений
Царев: 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют ИИ для принятия инвестиционных решений
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Уже 1,5 миллиона клиентов Сбербанка используют искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"У нас уже 1,5 миллиона клиентов в том или ином виде пользуются в инвестиционной части искусственным интеллектом", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "Сбера".
Царев отметил, что сегодня это уже часть клиентского пути. "Это описание того, что происходит с вашим портфелем, если у вас более трех инструментов, и рекомендации по покупкам", - пояснил он.
"Наша задача - дать нашим клиентам удобный интерфейс и возможности применять знания и мощь ИИ для более качественного управления своим портфелем", - добавил он.