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Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе
Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе
Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью - его работа сейчас полностью остановлена, рассказали РИА... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:17+0300
2026-10-08T09:28+0300
бизнес
россия
рязань
яндекс
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью - его работа сейчас полностью остановлена, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей", - говорится в сообщении. Там объяснили, что в ЦОДе "Яндекса" в Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. "Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия", - добавили в компании.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, рязань, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Рязань, Яндекс
09:17 08.10.2026 (обновлено: 09:28 08.10.2026)
 
Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе

Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в ЦОДе под Рязанью

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью - его работа сейчас полностью остановлена, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей", - говорится в сообщении.
Там объяснили, что в ЦОДе "Яндекса" в Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры.
"Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия", - добавили в компании.
 
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