https://1prime.ru/20261008/shadaev-874065813.html
Шадаев указал на непростую конкуренцию мобильных операторов с банками
Шадаев указал на непростую конкуренцию мобильных операторов с банками - 08.10.2026, ПРАЙМ
Шадаев указал на непростую конкуренцию мобильных операторов с банками
Российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих мобильных операторов, например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия для... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:11+0300
2026-10-08T13:11+0300
2026-10-08T13:11+0300
технологии
банки
финансы
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих мобильных операторов, например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия для конкуренции мобильных операторов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума "Цифровые решения". "У банков рыночная сила сильно больше. Для них затраты на удержание клиента в условиях развития банковской конкуренции - они могут пожертвовать расходами на телефон", - подчеркнул Шадаев на пленарной сессии, посвященной связи. По его словам, конкурировать с таким предложением классическим операторам непросто: их бизнес - связь, а у банков связь - лишь инструмент удержания клиента в финансовом сегменте. В качестве примера Шадаев привел ситуацию, когда крупный российский банк предлагал бесплатную связь своим клиентам за оформление у них зарплатной карты, прописывая в рекламной кампании, что таким образом клиент экономит 7,5 тысячи рублей в год. "Мы все были свидетели в прошлом году, как банки атаковали маркетплейсы... говоря о том, что маркетплейсы пользуются своим монопольным положением, доступом к клиентам и продвигают свои банки, оплачивая через которые, потребитель получал скидку", - сказал министр. В ноябре прошлого года главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, банки, финансы, максут шадаев, минцифры
Технологии, Банки, Финансы, Максут Шадаев, Минцифры
Шадаев указал на непростую конкуренцию мобильных операторов с банками
Шадаев: банки используют услуги мобильных операторов для привлечения клиентов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские банки для привлечения клиентов используют услуги своих мобильных операторов, например, делают связь бесплатной, что создает непростые условия для конкуренции мобильных операторов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума "Цифровые решения".
"У банков рыночная сила сильно больше. Для них затраты на удержание клиента в условиях развития банковской конкуренции - они могут пожертвовать расходами на телефон", - подчеркнул Шадаев на пленарной сессии, посвященной связи.
По его словам, конкурировать с таким предложением классическим операторам непросто: их бизнес - связь, а у банков связь - лишь инструмент удержания клиента в финансовом сегменте. В качестве примера Шадаев привел ситуацию, когда крупный российский банк предлагал бесплатную связь своим клиентам за оформление у них зарплатной карты, прописывая в рекламной кампании, что таким образом клиент экономит 7,5 тысячи рублей в год.
"Мы все были свидетели в прошлом году, как банки атаковали маркетплейсы... говоря о том, что маркетплейсы пользуются своим монопольным положением, доступом к клиентам и продвигают свои банки, оплачивая через которые, потребитель получал скидку", - сказал министр.
В ноябре прошлого года главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.