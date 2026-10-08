https://1prime.ru/20261008/slovakija-874067388.html
Словакия ведет переговоры с США о поставках СПГ
Словакия ведет переговоры с США о поставках СПГ - 08.10.2026, ПРАЙМ
Словакия ведет переговоры с США о поставках СПГ
Словакия на фоне грядущего запрета на импорт российского газа в Евросоюз ведет переговоры с США о поставках в республику сжиженного природного газа (СПГ),... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:32+0300
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БРАТИСЛАВА, 8 окт - ПРАЙМ. Словакия на фоне грядущего запрета на импорт российского газа в Евросоюз ведет переговоры с США о поставках в республику сжиженного природного газа (СПГ), сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. "Мы интенсивно занимаемся будущими поставками газа. Моя цель - договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ, которые заменят российский газ, импорт которого в Европу с осени 2027 года будет полностью запрещен", - сказала Сакова в видеообращении из Вашингтона, опубликованном в четверг на ее странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская). В феврале хорватский министр экономики Анте Шушняр сообщил, что две трети и более сжиженного природного газа, который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США. В апреле глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский говорил РИА Новости, что Европейский союз может стать зависим от американского СПГ. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
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газ, словакия, сша, европа, ес, facebook
Газ, СЛОВАКИЯ, США, ЕВРОПА, ЕС, Facebook
Словакия ведет переговоры с США о поставках СПГ
Сакова: Словакия ведет переговоры с США о поставках СПГ
БРАТИСЛАВА, 8 окт - ПРАЙМ. Словакия на фоне грядущего запрета на импорт российского газа в Евросоюз ведет переговоры с США о поставках в республику сжиженного природного газа (СПГ), сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
"Мы интенсивно занимаемся будущими поставками газа. Моя цель - договориться о долгосрочном контракте на поставки СПГ, которые заменят российский газ, импорт которого в Европу с осени 2027 года будет полностью запрещен", - сказала Сакова в видеообращении из Вашингтона, опубликованном в четверг на ее странице в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
В феврале хорватский министр экономики Анте Шушняр сообщил, что две трети и более сжиженного природного газа, который поступает в Европу через терминал в Хорватии, поступают из США. В апреле глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский говорил РИА Новости, что Европейский союз может стать зависим от американского СПГ.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.