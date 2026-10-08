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Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану, пишет Axios

Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану, пишет Axios - 08.10.2026, ПРАЙМ

Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану в ближайшие три-четыре недели, но все варианты доступны ему в любое время,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:43+0300

2026-10-08T09:43+0300

2026-10-08T09:43+0300

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иран

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану в ближайшие три-четыре недели, но все варианты доступны ему в любое время, утверждает портал Axios со ссылкой на источники. Издание Atlantic со ссылкой на двух американских источников сообщало, что Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. "В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп не принял никаких окончательных решений", - сообщает Axios. Однако, по информации из американских и израильских источников, возобновление атак может произойти до парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября. "У президента Трампа на руках все козыри", - заявил неназванный представитель Белого дома, подчеркнув, что все варианты для Трампа доступны в любое время. Источники также сообщают, что план Центрального командования ВС США включает массированные бомбардировки иранских энергетических объектов и инфраструктуры. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее в октябре заявил, что США не нужны переговоры с Ираном и Тегеран не видит смысла вести диалог с тем, кто угрожает. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан