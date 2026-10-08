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Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах
Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах - 08.10.2026, ПРАЙМ
Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах
Разница между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в регионах РФ составила почти 25 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда России, с которыми... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:42+0300
2026-10-08T02:42+0300
2026-10-08T02:42+0300
россия
общество
дагестан
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в регионах РФ составила почти 25 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным Соцфонда, самую высокую среднюю выплату получают неработающие пенсионеры в Чукотском автономном округе, она составляет 43 986 рублей. При этом самый низкий средний размер пенсии для неработающих зафиксирован в республике Дагестан - 19 256 рублей. Так, разрыв составляет 24 730 рублей.
Кроме того, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров в России составляет 25 849 рублей.
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россия, общество , дагестан
РОССИЯ, Общество , Дагестан
Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах
Соцфонд: средняя пенсия неработающих в регионах составила 25 тысяч рублей
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в регионах РФ составила почти 25 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным Соцфонда, самую высокую среднюю выплату получают неработающие пенсионеры в Чукотском автономном округе, она составляет 43 986 рублей. При этом самый низкий средний размер пенсии для неработающих зафиксирован в республике Дагестан - 19 256 рублей. Так, разрыв составляет 24 730 рублей.
Кроме того, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров в России составляет 25 849 рублей.