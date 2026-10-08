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Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах

Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах - 08.10.2026, ПРАЙМ

Соцфонд рассказал о разнице между пенсиями неработающих в регионах

Разница между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в регионах РФ составила почти 25 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда России, с которыми... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:42+0300

2026-10-08T02:42+0300

2026-10-08T02:42+0300

россия

общество

дагестан

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Разница между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в регионах РФ составила почти 25 тысяч рублей, следует из данных Соцфонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным Соцфонда, самую высокую среднюю выплату получают неработающие пенсионеры в Чукотском автономном округе, она составляет 43 986 рублей. При этом самый низкий средний размер пенсии для неработающих зафиксирован в республике Дагестан - 19 256 рублей. Так, разрыв составляет 24 730 рублей. Кроме того, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров в России составляет 25 849 рублей.

дагестан

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россия, общество , дагестан