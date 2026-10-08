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Социолог объяснила застройку на месте концлагеря Маутхаузен - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Социолог объяснила застройку на месте концлагеря Маутхаузен
Социолог объяснила застройку на месте концлагеря Маутхаузен - 08.10.2026, ПРАЙМ
Социолог объяснила застройку на месте концлагеря Маутхаузен
Застройка на месте концлагеря Маутхаузен ведется не из-за послевоенной травмы или необходимости выживания, а из-за экономической выгоды, считает старший научный | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:26+0300
2026-10-08T09:26+0300
общество
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Застройка на месте концлагеря Маутхаузен ведется не из-за послевоенной травмы или необходимости выживания, а из-за экономической выгоды, считает старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич. На территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Леоберсдорфе (Нижняя Австрия) планируется построить супермаркет и центр холодильной логистики. Реагируя на подобные планы, международный комитет "Маутхаузен" потребовал остановить строительные работы. Оценивая планы властей Австрии, социолог рассказала, что "в первые послевоенные годы желание застроить или спрятать места массовой гибели было повсеместным феноменом". "Однако мотивация и инструменты этого "стирания" на Западе (в частности, в ФРГ и Австрии - чтобы "не мешать" экономическому развитию, не бередить рану и формировать новую идентичность) и в СССР принципиально различались", - сказала она РИА Новости. Социолог объяснила, что "в Леоберсдорфе застройка ведется не из-за послевоенной травмы или необходимости выживания, а из-за экономической выгоды". "Уничтожение "места памяти" - свидетельство того, что связь с трудным прошлым больше не поддерживается", - добавила Мацкевич. На свободу в ходе восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, произошедшие в феврале 1945 года, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".
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192
40
192
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общество
Общество
09:26 08.10.2026
 
Социолог объяснила застройку на месте концлагеря Маутхаузен

Социолог Мацкевич: застройка на месте Маутхаузена ведется из-за экономической выгоды

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Застройка на месте концлагеря Маутхаузен ведется не из-за послевоенной травмы или необходимости выживания, а из-за экономической выгоды, считает старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.
На территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Леоберсдорфе (Нижняя Австрия) планируется построить супермаркет и центр холодильной логистики. Реагируя на подобные планы, международный комитет "Маутхаузен" потребовал остановить строительные работы.
Оценивая планы властей Австрии, социолог рассказала, что "в первые послевоенные годы желание застроить или спрятать места массовой гибели было повсеместным феноменом".
"Однако мотивация и инструменты этого "стирания" на Западе (в частности, в ФРГ и Австрии - чтобы "не мешать" экономическому развитию, не бередить рану и формировать новую идентичность) и в СССР принципиально различались", - сказала она РИА Новости.
Социолог объяснила, что "в Леоберсдорфе застройка ведется не из-за послевоенной травмы или необходимости выживания, а из-за экономической выгоды".
"Уничтожение "места памяти" - свидетельство того, что связь с трудным прошлым больше не поддерживается", - добавила Мацкевич.
На свободу в ходе восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, произошедшие в феврале 1945 года, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".
 
Общество
 
 
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