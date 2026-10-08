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"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton
"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton - 08.10.2026, ПРАЙМ
"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton
Совкомбанк Лизинг" совместно с компанией GTS ("Глобал Трак Сейлс") и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске программы финансирования для... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:20+0300
2026-10-08T13:20+0300
2026-10-08T13:20+0300
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Совкомбанк Лизинг" совместно с компанией GTS ("Глобал Трак Сейлс") и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске программы финансирования для приобретения седельных тягачей Foton Galaxy.В пресс-службе лизинговой компании уточнили, что программа существенно снижает финансовую нагрузку за счет льготных ставок, уменьшенного аванса и возможности снижения платежей до 90% в первые месяцы."Наша программа — это принципиально иное решение для рынка грузовой техники: финансовая гибкость для клиента на старте и гарантия ликвидности актива для всех сторон на сроке лизинга. Контроль за состоянием техники и механизм обратного выкупа со стороны партнера формируют тот уровень надежности, который дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне", — заявил генеральный директор "Совкомбанк Лизинг" Алексей Казак.Как отмечают в компании, гарантированная опция обратного выкупа (buy-back) техники компанией GTS стала ключевой особенностью продукта. Кроме того, на протяжении всего срока договора осуществляется контроль за прохождением обязательного планового технического и гарантийного обслуживания на сервисных станциях GTS, а также официальных дилерах Foton."Мы с коллегами из Foton и "Совкомбанк Лизинг" хорошо понимаем, в какой непростой ситуации сейчас находятся перевозчики, и постарались предложить продукт, который поможет пройти этот сложный период с минимальными потерями и продолжить развивать бизнес", — добавил генеральный директор "Глобал Трак Сейлс" Максим Шишко.
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совкомбанк лизинг, бизнес, лизинг, россия
Совкомбанк Лизинг, Бизнес, лизинг, РОССИЯ
"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton
"Совкомбанк Лизинг" и GTS запустили льготную программу покупки тягачей Foton с buy-back
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Совкомбанк Лизинг" совместно с компанией GTS ("Глобал Трак Сейлс") и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске программы финансирования для приобретения седельных тягачей Foton Galaxy.
В пресс-службе лизинговой компании уточнили, что программа существенно снижает финансовую нагрузку за счет льготных ставок, уменьшенного аванса и возможности снижения платежей до 90% в первые месяцы.
"Наша программа — это принципиально иное решение для рынка грузовой техники: финансовая гибкость для клиента на старте и гарантия ликвидности актива для всех сторон на сроке лизинга. Контроль за состоянием техники и механизм обратного выкупа со стороны партнера формируют тот уровень надежности, который дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне", — заявил генеральный директор "Совкомбанк Лизинг" Алексей Казак.
Как отмечают в компании, гарантированная опция обратного выкупа (buy-back) техники компанией GTS стала ключевой особенностью продукта. Кроме того, на протяжении всего срока договора осуществляется контроль за прохождением обязательного планового технического и гарантийного обслуживания на сервисных станциях GTS, а также официальных дилерах Foton.
"Мы с коллегами из Foton и "Совкомбанк Лизинг" хорошо понимаем, в какой непростой ситуации сейчас находятся перевозчики, и постарались предложить продукт, который поможет пройти этот сложный период с минимальными потерями и продолжить развивать бизнес", — добавил генеральный директор "Глобал Трак Сейлс" Максим Шишко.