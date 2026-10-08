https://1prime.ru/20261008/sovkombank-874064322.html

"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton

"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton - 08.10.2026, ПРАЙМ

"Совкомбанк Лизинг" запустил льготную программу покупки тягачей Foton

Совкомбанк Лизинг" совместно с компанией GTS ("Глобал Трак Сейлс") и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске программы финансирования для... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:20+0300

2026-10-08T13:20+0300

2026-10-08T13:20+0300

совкомбанк лизинг

бизнес

лизинг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/08/874064157_0:0:1067:600_1920x0_80_0_0_75bfeb242a6d987c32974b3693fd97d9.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Совкомбанк Лизинг" совместно с компанией GTS ("Глобал Трак Сейлс") и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске программы финансирования для приобретения седельных тягачей Foton Galaxy.В пресс-службе лизинговой компании уточнили, что программа существенно снижает финансовую нагрузку за счет льготных ставок, уменьшенного аванса и возможности снижения платежей до 90% в первые месяцы."Наша программа — это принципиально иное решение для рынка грузовой техники: финансовая гибкость для клиента на старте и гарантия ликвидности актива для всех сторон на сроке лизинга. Контроль за состоянием техники и механизм обратного выкупа со стороны партнера формируют тот уровень надежности, который дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне", — заявил генеральный директор "Совкомбанк Лизинг" Алексей Казак.Как отмечают в компании, гарантированная опция обратного выкупа (buy-back) техники компанией GTS стала ключевой особенностью продукта. Кроме того, на протяжении всего срока договора осуществляется контроль за прохождением обязательного планового технического и гарантийного обслуживания на сервисных станциях GTS, а также официальных дилерах Foton."Мы с коллегами из Foton и "Совкомбанк Лизинг" хорошо понимаем, в какой непростой ситуации сейчас находятся перевозчики, и постарались предложить продукт, который поможет пройти этот сложный период с минимальными потерями и продолжить развивать бизнес", — добавил генеральный директор "Глобал Трак Сейлс" Максим Шишко.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк лизинг, бизнес, лизинг, россия