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США втрое увеличит расходы на программу "Золотого купола" - 08.10.2026, ПРАЙМ
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США втрое увеличит расходы на программу "Золотого купола"
США втрое увеличит расходы на программу "Золотого купола" - 08.10.2026, ПРАЙМ
США втрое увеличит расходы на программу "Золотого купола"
Агентство по противоракетной обороне США более чем в три раза увеличит расходы на засекреченную программу, которая дополняет систему ПРО "Золотой купол",... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T04:49+0300
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ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Агентство по противоракетной обороне США более чем в три раза увеличит расходы на засекреченную программу, которая дополняет систему ПРО "Золотой купол", следует из бюджетных документов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Золотой купол" — инициированная президентом США Дональдом Трампом масштабная программа создания системы противоракетной обороны страны. Система должна обеспечить защиту территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, в том числе за счет развертывания новых средств обнаружения и перехвата. Программа фигурирует в открытой части бюджета под названием "Специальная программа Агентства по противоракетной обороне США". Ее содержание засекречено, а подробные сведения о финансируемых проектах предоставляются конгрессу отдельно в закрытых документах. На 2026 финансовый год для этой программы было предусмотрено 520,13 миллиона долларов — 443,13 миллиона из ежегодно утверждаемого конгрессом и еще 77 миллионов из обязательного финансирования, согласно изученным данным. На 2027 финансовый год Пентагон запросил на эти цели свыше 1,74 миллиарда долларов. При этом из открытых материалов следует, что программа нацелена на улучшение старых и создание новых систем для противоракетной обороны территории США, американских войск за рубежом, а также союзников и партнеров Вашингтона. В документах указывается, что программа дополняет архитектуру "Золотого купола". На 2028 год запрашивается еще около 1,73 миллиарда долларов, а в 2029-2031 годах ежегодное финансирование планируется сохранить на уровне более 1,64 миллиарда долларов. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявлял РИА Новости, что "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.
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192
40
192
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финансы, сша, вашингтон, женева, дональд трамп, оон
Финансы, США, ВАШИНГТОН, ЖЕНЕВА, Дональд Трамп, ООН
04:49 08.10.2026
 
США втрое увеличит расходы на программу "Золотого купола"

США более чем в три раза увеличат расходы на засекреченную программу ПРО "Золотой купол"

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ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Агентство по противоракетной обороне США более чем в три раза увеличит расходы на засекреченную программу, которая дополняет систему ПРО "Золотой купол", следует из бюджетных документов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Золотой купол" — инициированная президентом США Дональдом Трампом масштабная программа создания системы противоракетной обороны страны. Система должна обеспечить защиту территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, в том числе за счет развертывания новых средств обнаружения и перехвата.
Программа фигурирует в открытой части бюджета под названием "Специальная программа Агентства по противоракетной обороне США". Ее содержание засекречено, а подробные сведения о финансируемых проектах предоставляются конгрессу отдельно в закрытых документах.
На 2026 финансовый год для этой программы было предусмотрено 520,13 миллиона долларов — 443,13 миллиона из ежегодно утверждаемого конгрессом и еще 77 миллионов из обязательного финансирования, согласно изученным данным. На 2027 финансовый год Пентагон запросил на эти цели свыше 1,74 миллиарда долларов.
При этом из открытых материалов следует, что программа нацелена на улучшение старых и создание новых систем для противоракетной обороны территории США, американских войск за рубежом, а также союзников и партнеров Вашингтона. В документах указывается, что программа дополняет архитектуру "Золотого купола".
На 2028 год запрашивается еще около 1,73 миллиарда долларов, а в 2029-2031 годах ежегодное финансирование планируется сохранить на уровне более 1,64 миллиарда долларов.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявлял РИА Новости, что "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.
 
ФинансыСШАВАШИНГТОНЖЕНЕВАДональд ТрампООН
 
 
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