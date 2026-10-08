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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч - 08.10.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября, выросло до 200 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:16+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября, выросло до 200 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 8 октября, в 15.30 мск.
Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, выросло на 9 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,71 миллиона.
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мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч
Trading Economics: число заявок на пособие по безработице в США выросло до 200 тысяч
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября, выросло до 200 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 8 октября, в 15.30 мск.
Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, выросло на 9 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,71 миллиона.