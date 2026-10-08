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Сила стала слабостью: в США призвали вернуть американские войска домой

Сила стала слабостью: в США призвали вернуть американские войска домой - 08.10.2026, ПРАЙМ

Сила стала слабостью: в США призвали вернуть американские войска домой

США должны начать вывод войск со своих зарубежных баз, поскольку Пентагон больше не может гарантировать их защиту даже в Великобритании, пишет бывший... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:47+0300

2026-10-08T12:47+0300

2026-10-08T12:47+0300

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. США должны начать вывод войск со своих зарубежных баз, поскольку Пентагон больше не может гарантировать их защиту даже в Великобритании, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в колонке для журнала The American Conservative.Американские власти вывели все бомбардировщики с авиабазы ВВС Фэрфорд в Великобритании, которую местные власти назвали целью предполагаемого теракта. Пентагон подтвердил, что все самолеты вернулись на базы в США."Кто мог представить, что Пентагон посчитает себя неспособным защитить самолеты, базирующиеся в Британии, от Ирана?" — задается вопросом Бандоу.По его словам, проблема будет только усугубляться из-за распространения дешевых дронов и ракет, а также развития ИИ-наведения."Одна из предполагаемых сильнейших сторон Вашингтона — сотни баз в других странах — становится значительной слабостью", — подчеркивает экс-помощник Рейгана.Он предложил президенту США Дональду Трампу и другим политикам рассматривать угрозу для "чрезмерно раздутой" американской армии как возможность."Давно пора сокращать расходы, сворачивать глобальное присутствие, которое больше не служит серьезным, не говоря уже о жизненно важных, американским интересам", — добавляет Бандоу.При этом, по мнению автора, Трамп использует американские войска как инструмент вымогательства платежей и торговых уступок у союзников, а не для их защиты. Например, он потребовал от Южной Кореи увеличить плату за базирование американских войск в десять раз, до 10 миллиардов долларов в год, от чего Сеул отказался."Если бы Трамп действительно верил в принцип "Америка прежде всего", он бы работал над скорейшей передачей ответственности за оборону континента европейцам. Но теперь у него есть второй шанс трансформировать американскую внешнюю политику, основываясь на принципах американской безопасности. Ему следует начать постепенный вывод войск по всему миру. Это вполне можно было бы представить как признак силы, а не слабости", — заключает Бандоу.В марте британские власти разрешили США использовать авиабазу ВВС Фэрфорд для операции против Ирана. Британская полиция 27 сентября сообщила о "крупном инциденте" возле нее. Пять граждан Королевства были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям, связанным со взрывчатыми веществами, на следующий день их отпустили под залог.

https://1prime.ru/20261007/iran-874035646.html

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общество , сша, великобритания, иран, дональд трамп