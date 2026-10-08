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Стоимость никеля в мире снижается на 1%
Стоимость никеля в мире снижается на 1% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость никеля в мире снижается на 1%
Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 1%, показатель уменьшился до самого низкого уровня с 23 декабря прошлого года, следует из данных торгов. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:53+0300
2026-10-08T09:53+0300
2026-10-08T09:53+0300
рынок
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 1%, показатель уменьшился до самого низкого уровня с 23 декабря прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.32 мск стоимость фьючерса на никель падает на 1,02% относительно предыдущего закрытия - до 15 517,75 доллара за тонну.
Минимально в ходе торгов показатель составил 15 503,25 доллара - это самый низкий уровень с 23 декабря.
С начала октября цена никеля уменьшилась на 2,6% после уменьшения стоимости в сентябре на 4,4% и в августе - на 3,4%.
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рынок
Стоимость никеля в мире снижается на 1%
Биржевая стоимость никеля снизилась до самого низкого уровня с 23 декабря прошлого года
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 1%, показатель уменьшился до самого низкого уровня с 23 декабря прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.32 мск стоимость фьючерса на никель падает на 1,02% относительно предыдущего закрытия - до 15 517,75 доллара за тонну.
Минимально в ходе торгов показатель составил 15 503,25 доллара - это самый низкий уровень с 23 декабря.
С начала октября цена никеля уменьшилась на 2,6% после уменьшения стоимости в сентябре на 4,4% и в августе - на 3,4%.