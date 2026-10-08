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Суд в Москве признал банкротом жену экс-совладельца ПСБ Ананьева

Суд в Москве признал банкротом жену экс-совладельца ПСБ Ананьева - 08.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве признал банкротом жену экс-совладельца ПСБ Ананьева

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Дарью Ананьеву, жену одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева, и... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:56+0300

2026-10-08T09:56+0300

2026-10-08T09:56+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Дарью Ананьеву, жену одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева, и открыл процедуру реализации ее имущества, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Формально заявление о банкротстве Ананьевой было подано ее мужем, но, поскольку он сам признан банкротом, от его имени это сделал его финансовый управляющий Игорь Минаев. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Ананьевой в апреле, включив тогда в реестр требований ее кредиторов требование мужа в размере около 1,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве самого экс-банкира суды ранее по заявлению Минаева взыскали с Дарьи 20,3 миллиона долларов и около 3,8 миллиона евро. Суды признали незаконным снятие Ананьевой денежных средств с ее счетов в БМ-Банке с 2017 по 2020 год. В июле суд включил в реестр Ананьевой требование ПСБ в размере 50 тысяч рублей. Других кредиторов у нее нет. Финансовым управляющим на процедуру реализации имущества суд утвердил арбитражного управляющего Дмитрия Родионова из ассоциации "Эгида". Его отчет назначен на март. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Арбитражный суд Москвы признал Ананьева-старшего банкротом в мае 2024 года. Минаев тогда сообщил, что в реестр требований его кредиторов включены требования ПСБ, Федеральной налоговой службы, банков "Траст" и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Ананьев-младший был признан банкротом раньше – в январе 2021 года. В деле о его банкротстве тоже продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.

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