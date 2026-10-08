https://1prime.ru/20261008/sud-874059732.html

Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank

Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank - 08.10.2026, ПРАЙМ

Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение заявления частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, передает... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:54+0300

2026-10-08T10:54+0300

2026-10-08T10:54+0300

банки

финансы

бизнес

москва

euroclear bank

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874059732.jpg?1791446070

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение заявления частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллионов рублей. Заявление Петрова поступило в суд в июле, но тогда было оставлено без движения, поскольку суд установил, что оно подано с процессуальными нарушениями, в частности, не была уплачена госпошлина. После того как Петров устранил недостатки, суд в сентябре принял заявление к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, москва, euroclear bank