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Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank - 08.10.2026, ПРАЙМ
Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение заявления частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, передает... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:54+0300
2026-10-08T10:54+0300
2026-10-08T10:54+0300
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение заявления частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллионов рублей.
Заявление Петрова поступило в суд в июле, но тогда было оставлено без движения, поскольку суд установил, что оно подано с процессуальными нарушениями, в частности, не была уплачена госпошлина. После того как Петров устранил недостатки, суд в сентябре принял заявление к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве.
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банки, финансы, бизнес, москва, euroclear bank
Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Euroclear Bank
Суд 26 ноября рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank
Суд отложил на 26 ноября рассмотрение заявления инвестора о банкротстве Euroclear Bank
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение заявления частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллионов рублей.
Заявление Петрова поступило в суд в июле, но тогда было оставлено без движения, поскольку суд установил, что оно подано с процессуальными нарушениями, в частности, не была уплачена госпошлина. После того как Петров устранил недостатки, суд в сентябре принял заявление к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве.