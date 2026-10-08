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Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимума за 2 месяца - Рейтер

Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимума за 2 месяца - Рейтер - 08.10.2026, ПРАЙМ

Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимума за 2 месяца - Рейтер

Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимального показателя более чем за два месяца, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:22+0300

2026-10-08T08:22+0300

2026-10-08T08:22+0300

бизнес

ормузский пролив

иран

катар

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимального показателя более чем за два месяца, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов. "Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, сократилось до минимума более чем за два месяца после того, как на прошлой неделе атаки на танкеры на этом ключевом водном пути достигло максимальной отметки с начала американо-израильской войны с Ираном, согласно данным о судоходстве", - говорится в сообщении. Согласно данным Kpler, которые приводит агентство, семь товарных судов прошло во вторник через Ормузский пролив, что стало наименьшим значением с 23 июля, приводит агентство. При этом в среду количество судов поднялось до десяти, но показатель остался ниже ежедневного уровня более чем в 20, достигнутых в воскресенье и понедельник. Ранее в среду управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером, находившемся приблизительно в 94,5 километра к северу от Мадинат-аш-Шамаля, Катар, несколько человек пострадали. До начала конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля, через Ормузский пролив проходило в день в среднем 125 больших коммерческих судов, включая танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы, отмечает Рейтер.

ормузский пролив

иран

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бизнес, ормузский пролив, иран, катар