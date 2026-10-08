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Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий
Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий - 08.10.2026, ПРАЙМ
Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий
Токари по итогам прошлого квартала оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий - им в среднем предлагают 209 тысяч рублей в месяц,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T07:25+0300
2026-10-08T07:25+0300
2026-10-08T07:25+0300
промышленность
авито работа
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Токари по итогам прошлого квартала оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий - им в среднем предлагают 209 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России: средние зарплатные предложения для них составили 209 081 рублей в месяц (+30% за год). Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках - их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования", - сообщили в компании по итогам третьего квартала.
"В третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов соискателей, что говорит о высоком спросе на таких специалистов при невысокой конкуренции среди соискателей", - отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
На втором месте по зарплатам оказались геодезисты. Специалистам на этой позиции предлагали в среднем 198,1 тысячи рублей, что на 61% больше, чем год назад. Они проводят измерения на местности, необходимые для проектирования и строительства, и контролируют точность расположения объектов.
Третью строчку рейтинга заняли гипсокартонщики: их средняя предлагаемая заработная плата составила выросла на 24%, до 160,4 тысячи рублей в месяц. Гипсокартонщики монтируют перегородки, обшивают стены и устанавливают подвесные потолки при строительстве и ремонте помещений.
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промышленность, авито работа
Промышленность, Авито Работа
Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий
"Авито Работа": токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Токари по итогам прошлого квартала оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий - им в среднем предлагают 209 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России: средние зарплатные предложения для них составили 209 081 рублей в месяц (+30% за год). Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках - их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования", - сообщили в компании по итогам третьего квартала.
"В третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов соискателей, что говорит о высоком спросе на таких специалистов при невысокой конкуренции среди соискателей", - отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
На втором месте по зарплатам оказались геодезисты. Специалистам на этой позиции предлагали в среднем 198,1 тысячи рублей, что на 61% больше, чем год назад. Они проводят измерения на местности, необходимые для проектирования и строительства, и контролируют точность расположения объектов.
Третью строчку рейтинга заняли гипсокартонщики: их средняя предлагаемая заработная плата составила выросла на 24%, до 160,4 тысячи рублей в месяц. Гипсокартонщики монтируют перегородки, обшивают стены и устанавливают подвесные потолки при строительстве и ремонте помещений.