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Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда

Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда - 08.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда

Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов, поставки итальянской продукции увеличились на 13,5%, сообщает в понедельник... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:40+0300

2026-10-08T08:40+0300

2026-10-08T08:40+0300

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казахстан

италия

рим

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АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов, поставки итальянской продукции увеличились на 13,5%, сообщает в понедельник министерство торговли и интеграции Казахстана. По данным ведомства, глава минторга Казахстана Арман Шаккалиев провел в Риме 10-е заседание межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену, а также серию встреч с руководителями итальянских компаний и деловых объединений. "По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил порядка 16,9 миллиарда долларов. За январь–июль 2026 года товарооборот достиг 9,79 миллиарда долларов, в том числе экспорт Казахстана составил порядка 9 миллиардов долларов, импорт из Италии – 789,6 миллиона долларов. При этом поставки итальянской продукции в Казахстан увеличились на 13,5%", - говорится в сообщении. В минторге Казахстана отметили, что потенциал дополнительного экспорта на итальянский рынок составляет порядка 307,5 миллиона долларов. Сообщается, что наиболее значительные возможности имеются в металлургической, нефтехимической, пищевой и химической промышленности и машиностроении. По данным министерства, значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного. "Казахстан пригласил итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в совместных проектах с использованием возможностей портов Актау и Курык", - добавили в минторге республики. Представителями Blacktrace и Value Partners рассмотрены возможности формирования конкретного пула проектов и привлечения к ним инвесторов, технологических и инжиниринговых партнеров, в числе перспективных направлений обозначены глубокая переработка критических минералов и редкоземельных металлов, сообщили в министерстве.

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мировая экономика, казахстан, италия, рим