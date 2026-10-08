Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда - 08.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261008/tovarooborot-874054750.html
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда - 08.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов, поставки итальянской продукции увеличились на 13,5%, сообщает в понедельник... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:40+0300
2026-10-08T08:40+0300
мировая экономика
казахстан
италия
рим
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874054750.jpg?1791438058
АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов, поставки итальянской продукции увеличились на 13,5%, сообщает в понедельник министерство торговли и интеграции Казахстана. По данным ведомства, глава минторга Казахстана Арман Шаккалиев провел в Риме 10-е заседание межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену, а также серию встреч с руководителями итальянских компаний и деловых объединений. "По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил порядка 16,9 миллиарда долларов. За январь–июль 2026 года товарооборот достиг 9,79 миллиарда долларов, в том числе экспорт Казахстана составил порядка 9 миллиардов долларов, импорт из Италии – 789,6 миллиона долларов. При этом поставки итальянской продукции в Казахстан увеличились на 13,5%", - говорится в сообщении. В минторге Казахстана отметили, что потенциал дополнительного экспорта на итальянский рынок составляет порядка 307,5 миллиона долларов. Сообщается, что наиболее значительные возможности имеются в металлургической, нефтехимической, пищевой и химической промышленности и машиностроении. По данным министерства, значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного. "Казахстан пригласил итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в совместных проектах с использованием возможностей портов Актау и Курык", - добавили в минторге республики. Представителями Blacktrace и Value Partners рассмотрены возможности формирования конкретного пула проектов и привлечения к ним инвесторов, технологических и инжиниринговых партнеров, в числе перспективных направлений обозначены глубокая переработка критических минералов и редкоземельных металлов, сообщили в министерстве.
казахстан
италия
рим
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, казахстан, италия, рим
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ИТАЛИЯ, Рим
08:40 08.10.2026
 
Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг $9,79 миллиарда

Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и Италии за январь-июль достиг 9,79 миллиарда долларов, поставки итальянской продукции увеличились на 13,5%, сообщает в понедельник министерство торговли и интеграции Казахстана.
По данным ведомства, глава минторга Казахстана Арман Шаккалиев провел в Риме 10-е заседание межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену, а также серию встреч с руководителями итальянских компаний и деловых объединений.
"По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил порядка 16,9 миллиарда долларов. За январь–июль 2026 года товарооборот достиг 9,79 миллиарда долларов, в том числе экспорт Казахстана составил порядка 9 миллиардов долларов, импорт из Италии – 789,6 миллиона долларов. При этом поставки итальянской продукции в Казахстан увеличились на 13,5%", - говорится в сообщении.
В минторге Казахстана отметили, что потенциал дополнительного экспорта на итальянский рынок составляет порядка 307,5 миллиона долларов. Сообщается, что наиболее значительные возможности имеются в металлургической, нефтехимической, пищевой и химической промышленности и машиностроении.
По данным министерства, значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного. "Казахстан пригласил итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в совместных проектах с использованием возможностей портов Актау и Курык", - добавили в минторге республики.
Представителями Blacktrace и Value Partners рассмотрены возможности формирования конкретного пула проектов и привлечения к ним инвесторов, технологических и инжиниринговых партнеров, в числе перспективных направлений обозначены глубокая переработка критических минералов и редкоземельных металлов, сообщили в министерстве.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНИТАЛИЯРим
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала