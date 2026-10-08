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Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого числа розничных клиентов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого числа розничных клиентов
Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого числа розничных клиентов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого числа розничных клиентов
Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого количества розничных клиентов, но ожидает небольшого объема операций, заявил журналистам первый зампредседателя | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:08+0300
2026-10-08T13:08+0300
финансы
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сбербанк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого количества розничных клиентов, но ожидает небольшого объема операций, заявил журналистам первый зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев. "С одной стороны, мы понимаем, что интерес присутствует у большого количества клиентов. С другой, очень важно с учетом регуляторики сформировать безопасные и понятные инструменты", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли банк высокого интереса розничных инвесторов к инструментам криптовалюты. Царев также подчеркнул, что на первом этапе банк ждет большой интерес, но небольшой активности торгов - "в масштабах, сопоставимых с классическими инвестициями". Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют. В соответствующем пресс-релизе уточнялось, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином, эфириумом, стейблкоином USDT и другими популярными криптоактивами. Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России. Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.
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финансы, банки, россия, сбербанк, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Сбербанк, Банк России
13:08 08.10.2026
 
Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого числа розничных клиентов

Царев: Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого количества розничных клиентов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк видит интерес к криптовалюте у большого количества розничных клиентов, но ожидает небольшого объема операций, заявил журналистам первый зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев.
"С одной стороны, мы понимаем, что интерес присутствует у большого количества клиентов. С другой, очень важно с учетом регуляторики сформировать безопасные и понятные инструменты", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли банк высокого интереса розничных инвесторов к инструментам криптовалюты.
Царев также подчеркнул, что на первом этапе банк ждет большой интерес, но небольшой активности торгов - "в масштабах, сопоставимых с классическими инвестициями".
Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой, готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют.
В соответствующем пресс-релизе уточнялось, что на этапе тестирования доступны операции с биткоином, эфириумом, стейблкоином USDT и другими популярными криптоактивами.
Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России.
Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством с 1 декабря. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.
 
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