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ЦБ 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке

ЦБ 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке - 08.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке

Банк России 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:05+0300

2026-10-08T10:05+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России 7 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. При этом операции с юанем Центробанка увязаны с работой финансового рынка в Китае, где сейчас - праздничные каникулы. В нынешнем году выходные дни по случаю Дня образования Китайской Народной Республики были установлены с 1 по 7 октября. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.

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рынок, банки, финансы, китай, минфин, банк россии, фнб