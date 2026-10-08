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ЦБ распространил сферу деятельности НАУФОР на рынок цифровых финактивов

ЦБ распространил сферу деятельности НАУФОР на рынок цифровых финактивов - 08.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ распространил сферу деятельности НАУФОР на рынок цифровых финактивов

ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для операторов информационных систем, в... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:26+0300

2026-10-08T13:26+0300

2026-10-08T14:01+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает регулятор.В сентябре НАУФОР направляла в Банк России документы на получение статуса СРО для таких операторов, поскольку требование об их обязательном членстве в СРО финансового рынка было установлено законом "О цифровых валютах и цифровых правах", сообщала организация."Банк России 08.10.2026 принял решение внести в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка сведения о юридическом лице: Национальная ассоциация участников фондового рынка в отношении вида деятельности операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении."В качестве СРО для операторов информационных систем НАУФОР будет участвовать в процессе разработки стандартов деятельности и контролировать их исполнение, осуществлять методологическую поддержку своих членов, представлять интересы индустрии перед Банком России при доработке законодательства и нормативной базы", - прокомментировали в ассоциации.Закон предусматривает также обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. И в Банке России уже находятся документы НАУФОР для получения статуса СРО в отношении этих видов деятельности, добавили в ассоциации.НАУФОР - саморегулируемая организация на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФов и НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Организация работает с 1996 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, науфор, банк россии, нпф