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ЦБ установил факты манипулирования с облигациями "Сибура" и "Ростелекома"
ЦБ установил факты манипулирования с облигациями "Сибура" и "Ростелекома" - 08.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил факты манипулирования с облигациями "Сибура" и "Ростелекома"
ЦБ РФ установил факты манипулирования с облигациями компаний "Сибур" и "Ростелеком" на Московской бирже, следует из сообщения регулятора. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
2026-10-08T13:14+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил факты манипулирования с облигациями компаний "Сибур" и "Ростелеком" на Московской бирже, следует из сообщения регулятора. "Банк России установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между группой аффилированных юридических и физических лиц с облигациями российских компаний", - говорится в сообщении. "ООО Завод "Силач", ООО "Октад", ООО "Ситерра" и Коромыслов Дмитрий Васильевич с Коминым Евгением Геннадьевичем, владеющие в совокупности 100% долей в их уставных капиталах, в 2025 году совершили сделки по предварительному соглашению в основном режиме торгов с облигациями "Сибур холдинга" и "Ростелекома", - рассказал ЦБ. Это привело к существенным отклонениям цены и объема торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок. При этом Коромыслов подавал заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам ООО "Ситерра" и ООО "Октад", а Комин – по брокерскому счету ООО Завод "Силач", поясняет ЦБ. "Данные действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сообщает регулятор. Организации, от имени и за счет которых совершаются подобные сделки, несут ответственность как юридические лица. Собственники организаций, совершающие сделки по их брокерским счетам, должны действовать в интересах юридических лиц добросовестно, разумно и избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут вступать в противоречие с интересами компаний, поясняет ЦБ. ООО Завод "Силач", ООО "Октад", ООО "Ситерра", Коромыслов и Комин привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг прекратить операции по их счетам.
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рынок, финансы, россия, ростелеком, сибур, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Ростелеком, Сибур, Банк России
ЦБ установил факты манипулирования с облигациями "Сибура" и "Ростелекома"
ЦБ установил факты манипулирования облигациями "Сибура" и "Ростелекома"
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил факты манипулирования с облигациями компаний "Сибур" и "Ростелеком" на Московской бирже, следует из сообщения регулятора.
"Банк России установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между группой аффилированных юридических и физических лиц с облигациями российских компаний", - говорится в сообщении.
"ООО Завод "Силач", ООО "Октад", ООО "Ситерра" и Коромыслов Дмитрий Васильевич с Коминым Евгением Геннадьевичем, владеющие в совокупности 100% долей в их уставных капиталах, в 2025 году совершили сделки по предварительному соглашению в основном режиме торгов с облигациями "Сибур холдинга" и "Ростелекома
", - рассказал ЦБ.
Это привело к существенным отклонениям цены и объема торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок. При этом Коромыслов подавал заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам ООО "Ситерра" и ООО "Октад", а Комин – по брокерскому счету ООО Завод "Силач", поясняет ЦБ.
"Данные действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сообщает регулятор.
Организации, от имени и за счет которых совершаются подобные сделки, несут ответственность как юридические лица. Собственники организаций, совершающие сделки по их брокерским счетам, должны действовать в интересах юридических лиц добросовестно, разумно и избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут вступать в противоречие с интересами компаний, поясняет ЦБ.
ООО Завод "Силач", ООО "Октад", ООО "Ситерра", Коромыслов и Комин привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений.
Также Банк России
направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг прекратить операции по их счетам.