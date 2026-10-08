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Глава Ryanair: авиатопливо останется дорогим еще 12–18 месяцев
Глава Ryanair: авиатопливо останется дорогим еще 12–18 месяцев - 08.10.2026, ПРАЙМ
Глава Ryanair: авиатопливо останется дорогим еще 12–18 месяцев
Цены на авиатопливо могут остаться высокими в ближайшие 12-18 месяцев, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление генерального директора Ryanair Group... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:28+0300
2026-10-08T12:28+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Цены на авиатопливо могут остаться высокими в ближайшие 12-18 месяцев, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление генерального директора Ryanair Group Майкла О'Лири (Michael O'Leary). "Стоимость авиационного топлива, скорее всего, останется высокой в ближайшие 12-18 месяцев", - передает агентство. Между тем О'Лири подчеркнул, что не ожидает дефицита топлива в ближайшем будущем, уточняет издание. Заявление глава Ryanair сделал в ходе пресс-конференции ассоциации Airlines for Europe (A4E), в которой также приняли участие руководители Air France-KLM, Lufthansa, easyJet и холдинга IAG (владельца British Airways). Как сообщала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.
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бизнес, европа, ryanair, lufthansa, easyjet
Бизнес, ЕВРОПА, Ryanair, Lufthansa, EasyJet
Глава Ryanair: авиатопливо останется дорогим еще 12–18 месяцев
Глава Ryanair: цены на авиатопливо могут остаться высокими в ближайшие 12-18 месяцев
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Цены на авиатопливо могут остаться высокими в ближайшие 12-18 месяцев, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление генерального директора Ryanair Group Майкла О'Лири (Michael O'Leary).
"Стоимость авиационного топлива, скорее всего, останется высокой в ближайшие 12-18 месяцев", - передает агентство.
Между тем О'Лири подчеркнул, что не ожидает дефицита топлива в ближайшем будущем, уточняет издание.
Заявление глава Ryanair сделал в ходе пресс-конференции ассоциации Airlines for Europe (A4E), в которой также приняли участие руководители Air France-KLM, Lufthansa, easyJet и холдинга IAG (владельца British Airways).
Как сообщала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.