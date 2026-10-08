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Цифровой рубль: банки подключились, но клиенты пока не спешат - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Цифровой рубль: банки подключились, но клиенты пока не спешат
Цифровой рубль: банки подключились, но клиенты пока не спешат - 08.10.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль: банки подключились, но клиенты пока не спешат
С 1 сентября системно значимые банки обязаны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем. Формально инфраструктура готова: 12 крупнейших игроков... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T06:06+0300
2026-10-08T06:06+0300
мнения аналитиков
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874029849.jpg?1791428765
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. С 1 сентября системно значимые банки обязаны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем. Формально инфраструктура готова: 12 крупнейших игроков отчитались о подключении к платформе Банка России. Однако массового перехода на новый способ платежа не произошло. И у этого есть экономические причины.Что именно обязаны сделать банкиРечь идет о требованиях 248-ФЗ, а не о рекомендациях регулятора. Банк должен обеспечить полный цикл: открытие кошелька, пополнение с обычного счета, переводы и оплату товаров. Сам кошелек находится на платформе ЦБ, банк лишь предоставляет интерфейс. Автоматически открывать его нельзя — только с согласия клиента.График внедрения поэтапный: с 2027 года — универсальные банки, с 2028-го — базовые. Три банка, получившие статус значимых только в феврале 2026 года, к сентябрю не успели завершить техническое подключение. Регулятор не считает это срывом сроков.Кнопка есть, а клиентского пути нетГлавная проблема — не в подключении, а в качестве реального опыта. 1 сентября часть клиентов крупного банка столкнулась с задержками подтверждения через "Госуслуги". У ряда банков кошелек вообще не открывался. Отдельная сложность — iOS: некоторые банки на старте дали доступ только на Android.Это классическая проблема "последней мили": платформа работает, но связка "банк — приложение — идентификация" требует доработки. Массовых сбоев нет, но идеально гладким запуск назвать нельзя.Банкам это пока невыгодноС сентября по декабрь 2026 года тариф ЦБ на операции физлиц — 0%. Банки не зарабатывают ничего. С 2027 года появится стимул: 0,1% банку плательщика и 0,15% банку, предоставившему платежный код. С покупки на 10 000 рублей это суммарно около 25 рублей — несопоставимо с традиционным эквайрингом.Есть и стратегический риск. Когда клиент переводит деньги в цифровой кошелек, они уходят с баланса банка на платформу ЦБ. Банк теряет ресурс, который мог бы направить на кредиты, и вынужден замещать его более дорогим фондированием. Пример: отток 100 000 рублей при разнице ставок 2% — это дополнительные 2 000 рублей расходов в год. При массовом переводе 10 млрд рублей эффект становится системным.Пока сценарий маловероятен: лимит перевода — 300 000 рублей в месяц, а процент на остаток в цифровом кошельке не начисляется. Экономического смысла для клиента нет.Когда цифровой рубль станет реальным каналомДля продавца оплата цифровыми рублями с 2027 года будет стоить 0,3% (максимум 1500 рублей), для ЖКХ — 0,2% (не более 10 рублей). Это дешевле традиционного эквайринга, но расходы переносятся на бизнес.Чтобы цифровой рубль стал самостоятельным каналом, нужны три условия одновременно: удобный клиентский путь во всех крупных банках, широкая сеть продавцов и понятная выгода для человека — скидка или бонус. С 2027 года у банков появляется коммерческий стимул развивать сервис. Вопрос лишь в том, воспользуются ли они им для улучшения клиентского опыта или ограничатся формальным исполнением закона.Пока цифровой рубль — это скорее кнопка рядом с картой, чем полноценная замена привычным платежам.Автор: Ольга Гогаладзе, финансист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy
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Ольга Гогаладзе
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, банки
Мнения аналитиков, Финансы, Банки
06:06 08.10.2026
 
Цифровой рубль: банки подключились, но клиенты пока не спешат

Новая форма российской валюты заработает в полную силу не раньше 2027 года

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Ольга Гогаладзе, экономист и эксперт по финансовым рынкам
Ольга Гогаладзе
Экономист и эксперт по финансовым рынкам
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. С 1 сентября системно значимые банки обязаны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем. Формально инфраструктура готова: 12 крупнейших игроков отчитались о подключении к платформе Банка России. Однако массового перехода на новый способ платежа не произошло. И у этого есть экономические причины.

Что именно обязаны сделать банки

Речь идет о требованиях 248-ФЗ, а не о рекомендациях регулятора. Банк должен обеспечить полный цикл: открытие кошелька, пополнение с обычного счета, переводы и оплату товаров. Сам кошелек находится на платформе ЦБ, банк лишь предоставляет интерфейс. Автоматически открывать его нельзя — только с согласия клиента.
График внедрения поэтапный: с 2027 года — универсальные банки, с 2028-го — базовые. Три банка, получившие статус значимых только в феврале 2026 года, к сентябрю не успели завершить техническое подключение. Регулятор не считает это срывом сроков.

Кнопка есть, а клиентского пути нет

Главная проблема — не в подключении, а в качестве реального опыта. 1 сентября часть клиентов крупного банка столкнулась с задержками подтверждения через "Госуслуги". У ряда банков кошелек вообще не открывался. Отдельная сложность — iOS: некоторые банки на старте дали доступ только на Android.
Это классическая проблема "последней мили": платформа работает, но связка "банк — приложение — идентификация" требует доработки. Массовых сбоев нет, но идеально гладким запуск назвать нельзя.

Банкам это пока невыгодно

С сентября по декабрь 2026 года тариф ЦБ на операции физлиц — 0%. Банки не зарабатывают ничего. С 2027 года появится стимул: 0,1% банку плательщика и 0,15% банку, предоставившему платежный код. С покупки на 10 000 рублей это суммарно около 25 рублей — несопоставимо с традиционным эквайрингом.
Есть и стратегический риск. Когда клиент переводит деньги в цифровой кошелек, они уходят с баланса банка на платформу ЦБ. Банк теряет ресурс, который мог бы направить на кредиты, и вынужден замещать его более дорогим фондированием. Пример: отток 100 000 рублей при разнице ставок 2% — это дополнительные 2 000 рублей расходов в год. При массовом переводе 10 млрд рублей эффект становится системным.
Пока сценарий маловероятен: лимит перевода — 300 000 рублей в месяц, а процент на остаток в цифровом кошельке не начисляется. Экономического смысла для клиента нет.

Когда цифровой рубль станет реальным каналом

Для продавца оплата цифровыми рублями с 2027 года будет стоить 0,3% (максимум 1500 рублей), для ЖКХ — 0,2% (не более 10 рублей). Это дешевле традиционного эквайринга, но расходы переносятся на бизнес.
Чтобы цифровой рубль стал самостоятельным каналом, нужны три условия одновременно: удобный клиентский путь во всех крупных банках, широкая сеть продавцов и понятная выгода для человека — скидка или бонус. С 2027 года у банков появляется коммерческий стимул развивать сервис. Вопрос лишь в том, воспользуются ли они им для улучшения клиентского опыта или ограничатся формальным исполнением закона.
Пока цифровой рубль — это скорее кнопка рядом с картой, чем полноценная замена привычным платежам.
Автор: Ольга Гогаладзе, финансист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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