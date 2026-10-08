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Прожиточный минимум на Украине в 2027 году вырастет почти в два раза

Прожиточный минимум на Украине в 2027 году вырастет почти в два раза - 08.10.2026, ПРАЙМ

Прожиточный минимум на Украине в 2027 году вырастет почти в два раза

Прожиточный минимум на Украине в 2027 году в долларовом выражении окажется почти в два раза ниже, чем в конце 2013 года, когда начались протесты на Майдане,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T05:52+0300

2026-10-08T05:52+0300

2026-10-08T05:52+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Прожиточный минимум на Украине в 2027 году в долларовом выражении окажется почти в два раза ниже, чем в конце 2013 года, когда начались протесты на Майдане, хотя его активисты испытывали иллюзии по поводу евроинтеграции и надеялись на рост благосостояния. Как следует из проекта госбюджета Украины на 2027 год, который изучило РИА Новости, с 1 января прожиточный минимум, к которому привязаны зарплаты, пенсии и социальные выплаты, предлагается установить на уровне 3559 гривен в месяц. При этом, по прогнозу украинского минфина, обменный курс гривны к доллару в начале следующего года составит 47,1 гривны за доллар. Таким образом, размер прожиточного минимума на Украине составит около 75,56 доллара в месяц. Для сравнения, в конце 2013 года на фоне проходившего в стране "евромайдана" и еще до свержения легитимного президента Виктора Януковича прожиточный минимум на Украине составлял 1176 гривен. При тогдашнем официальном курсе украинского нацбанка 7,99 гривны за доллар это было 147,18 доллара. Таким образом, в долларовом выражении прожиточный минимум на Украине в 2027 году окажется на 71,62 доллара, или почти на 49%, ниже показателя конца 2013 года. В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в госпереворот, который привел к свержению президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.

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мировая экономика, украина, ес