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Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала
Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала - 08.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала в странах Средней Азии и... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T11:31+0300
2026-10-08T11:31+0300
россия
средняя азия
азербайджан
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала в странах Средней Азии и Азербайджана, что позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей в регионе.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря состоялась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана.
"Предлагаем подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала. Она позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей, развитие современных систем хранения и создание новых энергетических коридоров", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
Президент Узбекистана отметил, что страны Средней Азии и Азербайджана располагают значительными запасами углеводородов и большим потенциалом гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации. "Именно это разнообразие позволяет нашим странам дополнять друг друга. Необходимо использовать его разумно и смотреть на развитие энергетики региона в комплексе. Все большую роль здесь будет играть зеленая энергетика", - добавил Мирзиеев.
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россия, средняя азия, азербайджан, узбекистан, шавкат мирзиеев
РОССИЯ, Средняя Азия, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала
Мирзиеев предложил подготовить концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала в странах Средней Азии и Азербайджана, что позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей в регионе.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря состоялась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана.
"Предлагаем подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала. Она позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей, развитие современных систем хранения и создание новых энергетических коридоров", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
Президент Узбекистана отметил, что страны Средней Азии и Азербайджана располагают значительными запасами углеводородов и большим потенциалом гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации. "Именно это разнообразие позволяет нашим странам дополнять друг друга. Необходимо использовать его разумно и смотреть на развитие энергетики региона в комплексе. Все большую роль здесь будет играть зеленая энергетика", - добавил Мирзиеев.