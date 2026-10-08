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Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала

Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала - 08.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан предложил создать концепцию низкоуглеродного энергопотенциала

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала в странах Средней Азии и... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:31+0300

2026-10-08T11:31+0300

2026-10-08T11:31+0300

россия

средняя азия

азербайджан

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала в странах Средней Азии и Азербайджана, что позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей в регионе. В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря состоялась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана. "Предлагаем подготовить совместную концепцию низкоуглеродного энергетического потенциала. Она позволит лучше координировать строительство новых генерирующих мощностей, развитие современных систем хранения и создание новых энергетических коридоров", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече. Президент Узбекистана отметил, что страны Средней Азии и Азербайджана располагают значительными запасами углеводородов и большим потенциалом гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации. "Именно это разнообразие позволяет нашим странам дополнять друг друга. Необходимо использовать его разумно и смотреть на развитие энергетики региона в комплексе. Все большую роль здесь будет играть зеленая энергетика", - добавил Мирзиеев.

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россия, средняя азия, азербайджан, узбекистан, шавкат мирзиеев