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Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством
Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством - 08.10.2026, ПРАЙМ
Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством
Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:01+0300
2026-10-08T08:01+0300
2026-10-08T08:01+0300
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вячеслав володин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством. А как вы считаете?", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе РФ предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж - их составы закреплены в статьях 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам соответственно).
Председатель Госдумы отметил, что известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались в том числе переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них, как рассказал Володин, - мошенничество, хищение, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и другие.
"При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак", - уточнил он.
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россия, общество , вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством
Володин: вывод денежных средств за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством. А как вы считаете?", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе РФ предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж - их составы закреплены в статьях 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам соответственно).
Председатель Госдумы отметил, что известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались в том числе переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них, как рассказал Володин, - мошенничество, хищение, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и другие.
"При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак", - уточнил он.