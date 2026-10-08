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Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством - 08.10.2026, ПРАЙМ

Володин назвал вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:01+0300

2026-10-08T08:01+0300

2026-10-08T08:01+0300

россия

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, должен всегда быть отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством. А как вы считаете?", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс". По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе РФ предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж - их составы закреплены в статьях 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам соответственно). Председатель Госдумы отметил, что известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались в том числе переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них, как рассказал Володин, - мошенничество, хищение, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и другие. "При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак", - уточнил он.

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россия, общество , вячеслав володин, госдума