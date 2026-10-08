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ВС отказал экс-владельцу "Инфамеда" в пересмотре выводов судов

ВС отказал экс-владельцу "Инфамеда" в пересмотре выводов судов - 08.10.2026, ПРАЙМ

ВС отказал экс-владельцу "Инфамеда" в пересмотре выводов судов

Верховный суд России отказал бывшей единоличной собственнице ООО "Инфамед" Ирине Хугаевой, просившей пересмотреть выводы нижестоящих инстанций о законности... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:17+0300

2026-10-08T10:17+0300

2026-10-08T10:17+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал бывшей единоличной собственнице ООО "Инфамед" Ирине Хугаевой, просившей пересмотреть выводы нижестоящих инстанций о законности договора, по которому она продала долю в 50% в компании Оксане Хейфиц. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассационную жалобу Хугаевой, не установила оснований для пересмотра судебных актов трех судов Судебной коллегией по экономическим спорам. Поданная в высшую судебную инстанцию позже аналогичная жалоба бывшего гендиректора "Инфамеда" Виталия Николаева пока не рассмотрена. Хугаева, с 2014 года единолично владевшая "Инфамедом", в декабре 2024 года заключила с Хейфиц договор купли-продажи доли в 50% в уставном капитале этой компании. А в январе 2025 года Хугаева заключила с Николаевым договор о продаже уже ему 99,9% в "Инфамеде". В день подписания договора с Николаевым Хугаева обратилась в суд с этим иском к Хейфиц, в котором потребовала признать недействительным договор купли-продажи долей, заключенный ими в декабре. В августе 2025 года арбитражный суд Московской области отклонил иск Хугаевой. Решение затем оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, судебные акты не публикуются. В другом деле арбитражный суд Московской области в сентябре по иску Оксаны и Павла Хейфицев признал незаконной продажу Хугаевой 99,9% компании в январе 2025 года ее тогдашнему гендиректору Николаеву и передал 50% компании Оксане Хейфиц, сообщил агентству источник, знакомый с ходом разбирательства, тоже идущего в закрытом режиме. Решение в силу пока не вступило. Арбитражный суд Московской области ранее принял обеспечительные меры, запретив Николаеву распоряжаться долей 99,9% в "Инфамеде", имуществом и имущественными правами компании, в том числе регистрационными удостоверениями на "Мирамистин" и "Окомистин". Представлявший интересы "Инфамеда" адвокат Рубен Маркарьян в начале всех этих разбирательств говорил РИА Новости, что сама компания не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором. Одно время эту должность занимал Николаев.

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россия, общество , московская область, верховный суд, вс рф