https://1prime.ru/20261008/vyplaty-874066522.html
Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков
Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ
Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков
Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:22+0300
2026-10-08T13:22+0300
2026-10-08T13:22+0300
сочи
антон котяков
россия
выплаты
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874066522.jpg?1791454960
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. "С 1 февраля по фактической инфляции индексируются более 40 выплат", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Так, речь идет о материнском капитале, ежемесячной денежной выплате, пособии по уходу за ребенком для неработающих женщин и других мерах. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, антон котяков, россия, выплаты, общество
СОЧИ, Антон Котяков, РОССИЯ, выплаты, Общество
Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков
Более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля по фактической инфляции
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
"С 1 февраля по фактической инфляции индексируются более 40 выплат", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
Так, речь идет о материнском капитале, ежемесячной денежной выплате, пособии по уходу за ребенком для неработающих женщин и других мерах.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".