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Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков

Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ

Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля, заявил Котяков

Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:22+0300

2026-10-08T13:22+0300

2026-10-08T13:22+0300

сочи

антон котяков

россия

выплаты

общество

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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. "С 1 февраля по фактической инфляции индексируются более 40 выплат", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Так, речь идет о материнском капитале, ежемесячной денежной выплате, пособии по уходу за ребенком для неработающих женщин и других мерах. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".

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сочи, антон котяков, россия, выплаты, общество