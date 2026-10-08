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Taiwan в III квартале нарастил чистую выручку на 51% - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Taiwan в III квартале нарастил чистую выручку на 51%
Taiwan в III квартале нарастил чистую выручку на 51% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Taiwan в III квартале нарастил чистую выручку на 51%
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в третьем квартале 2026 года нарастил чистую выручку на 51% в... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:27+0300
2026-10-08T10:27+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в третьем квартале 2026 года нарастил чистую выручку на 51% в годовом выражении, до 1,494 триллиона тайваньских долларов (46,8 миллиарда долларов США), следует из данных ежемесячной отчетности компании, проанализированных РИА Новости. Аналитики LSEG SmartEstimate ожидали выручку за июль-сентябрь в 1,46 триллиона тайваньских долларов, пишет агентство Рейтер. С начала года, то есть за десять месяцев, выручка выросла на 41,1% в годовом выражении, до 3,899 триллиона тайваньских долларов (122,2 миллиарда долларов США), сообщается в отчете компании. Только в сентябре выручка подскочила на 54,6% в годовом выражении, но снизилась на 0,6% в месячном, составив 511,857 миллиарда тайваньских долларов (16 миллиардов долларов США), говорится в релизе. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
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мировая экономика, сша, европа, япония
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ
10:27 08.10.2026
 
Taiwan в III квартале нарастил чистую выручку на 51%

Taiwan Semiconductor в III квартале нарастил чистую выручку на 51%

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в третьем квартале 2026 года нарастил чистую выручку на 51% в годовом выражении, до 1,494 триллиона тайваньских долларов (46,8 миллиарда долларов США), следует из данных ежемесячной отчетности компании, проанализированных РИА Новости.
Аналитики LSEG SmartEstimate ожидали выручку за июль-сентябрь в 1,46 триллиона тайваньских долларов, пишет агентство Рейтер.
С начала года, то есть за десять месяцев, выручка выросла на 41,1% в годовом выражении, до 3,899 триллиона тайваньских долларов (122,2 миллиарда долларов США), сообщается в отчете компании.
Только в сентябре выручка подскочила на 54,6% в годовом выражении, но снизилась на 0,6% в месячном, составив 511,857 миллиарда тайваньских долларов (16 миллиардов долларов США), говорится в релизе.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.
 
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