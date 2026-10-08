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WSJ: Boeing разрабатывает систему защиты от преднамеренных крушений - 08.10.2026, ПРАЙМ
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WSJ: Boeing разрабатывает систему защиты от преднамеренных крушений
WSJ: Boeing разрабатывает систему защиты от преднамеренных крушений - 08.10.2026, ПРАЙМ
WSJ: Boeing разрабатывает систему защиты от преднамеренных крушений
Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений, сообщает газета Wall... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:32+0300
2026-10-08T12:39+0300
бизнес
дубай
тель-авив
саудовская аравия
boeing
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как пишет газета, на фоне инцидента с самолетом Flydubai руководство Boeing обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения. "Хотя Boeing планирует оставить за пилотами окончательное право решать, как будут летать новые самолеты…, продвинутые компьютеры этих летательных средств, как ожидается, будут иметь новые автоматизированные предохранительные системы, которые могли бы усложнить случайное или преднамеренное крушение", - пишет издание. Газета напоминает, что еще в 2006 году Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования своих самолетов. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов. Однако, как пишет газета, такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома. Boeing отказалась комментировать газете вопрос предотвращения преднамеренных крушений, однако заявила, что поддерживает законотворческие инициативы в конгрессе, касающиеся ментального здоровья пилотов. Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Генпрокуратура ОАЭ, которая ведет расследование инцидента, также заявила, что предварительные выводы указывают на попытку осуществления террористического акта. В генпрокуратуре уточнили, что второй пилот напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.
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бизнес, дубай, тель-авив, саудовская аравия, boeing, flydubai
Бизнес, Дубай, Тель-Авив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Boeing, Flydubai
11:32 08.10.2026 (обновлено: 12:39 08.10.2026)
 
WSJ: Boeing разрабатывает систему защиты от преднамеренных крушений

WSJ: Boeing хочет создать систему защиты своих самолетов от преднамеренных крушений

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© flickr.com / clidstrom
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет газета, на фоне инцидента с самолетом Flydubai руководство Boeing обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения.
"Хотя Boeing планирует оставить за пилотами окончательное право решать, как будут летать новые самолеты…, продвинутые компьютеры этих летательных средств, как ожидается, будут иметь новые автоматизированные предохранительные системы, которые могли бы усложнить случайное или преднамеренное крушение", - пишет издание.
Газета напоминает, что еще в 2006 году Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования своих самолетов. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов. Однако, как пишет газета, такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома.
Boeing отказалась комментировать газете вопрос предотвращения преднамеренных крушений, однако заявила, что поддерживает законотворческие инициативы в конгрессе, касающиеся ментального здоровья пилотов.
Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса.
Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Генпрокуратура ОАЭ, которая ведет расследование инцидента, также заявила, что предварительные выводы указывают на попытку осуществления террористического акта. В генпрокуратуре уточнили, что второй пилот напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.
 
БизнесДубайТель-АвивСАУДОВСКАЯ АРАВИЯBoeingFlydubai
 
 
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