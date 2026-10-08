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Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42%

Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42%

Среднесуточный объем зарядки электромобилей на скоростных трассах Китая в период праздничной недели увеличился на 51,42% по сравнению с аналогичным периодом... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:31+0300

2026-10-08T08:31+0300

2026-10-08T08:31+0300

бизнес

китай

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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Среднесуточный объем зарядки электромобилей на скоростных трассах Китая в период праздничной недели увеличился на 51,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг агентство "Цайлянь". В Китае с 1 по 7 октября были общенациональные каникулы в связи с празднованием 77‑й годовщины образования Китайской Народной Республики. Агентство отмечает, что в связи с непрерывным ростом числа электромобилей доля людей, использующих "экологически чистый" транспорт во время праздников, постоянно увеличивается. "С 0.00 1 октября по 24.00 7 октября на скоростных трассах Китая автомобили на новых источниках энергии в общей сложности заряжались 6,711 миллиона раз, объем зарядки составил 163 миллиона киловатт-часов, средний суточный объем зарядки — 23,256 миллиона киловатт-часов", - сообщает агентство. При этом среднесуточный объем зарядки увеличился на 51,42% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Данные основаны на анализе работы 62,7 тысяч зарядных станций на скоростных трассах страны.

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