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Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42% - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42%
Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42%
Среднесуточный объем зарядки электромобилей на скоростных трассах Китая в период праздничной недели увеличился на 51,42% по сравнению с аналогичным периодом... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:31+0300
2026-10-08T08:31+0300
бизнес
китай
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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Среднесуточный объем зарядки электромобилей на скоростных трассах Китая в период праздничной недели увеличился на 51,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг агентство "Цайлянь". В Китае с 1 по 7 октября были общенациональные каникулы в связи с празднованием 77‑й годовщины образования Китайской Народной Республики. Агентство отмечает, что в связи с непрерывным ростом числа электромобилей доля людей, использующих "экологически чистый" транспорт во время праздников, постоянно увеличивается. "С 0.00 1 октября по 24.00 7 октября на скоростных трассах Китая автомобили на новых источниках энергии в общей сложности заряжались 6,711 миллиона раз, объем зарядки составил 163 миллиона киловатт-часов, средний суточный объем зарядки — 23,256 миллиона киловатт-часов", - сообщает агентство. При этом среднесуточный объем зарядки увеличился на 51,42% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Данные основаны на анализе работы 62,7 тысяч зарядных станций на скоростных трассах страны.
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бизнес, китай
Бизнес, КИТАЙ
08:31 08.10.2026
 
Зарядка электромобилей на скоростных трассах Китая выросла на 51,42%

"Цайлянь": среднесуточный объем зарядки электромобилей в Китае увеличился на 51,42%

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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Среднесуточный объем зарядки электромобилей на скоростных трассах Китая в период праздничной недели увеличился на 51,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг агентство "Цайлянь".
В Китае с 1 по 7 октября были общенациональные каникулы в связи с празднованием 77‑й годовщины образования Китайской Народной Республики. Агентство отмечает, что в связи с непрерывным ростом числа электромобилей доля людей, использующих "экологически чистый" транспорт во время праздников, постоянно увеличивается.
"С 0.00 1 октября по 24.00 7 октября на скоростных трассах Китая автомобили на новых источниках энергии в общей сложности заряжались 6,711 миллиона раз, объем зарядки составил 163 миллиона киловатт-часов, средний суточный объем зарядки — 23,256 миллиона киловатт-часов", - сообщает агентство. При этом среднесуточный объем зарядки увеличился на 51,42% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Данные основаны на анализе работы 62,7 тысяч зарядных станций на скоростных трассах страны.
 
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