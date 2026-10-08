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Житель Москвы выиграл 10 миллионов рублей в лотерею - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Житель Москвы выиграл 10 миллионов рублей в лотерею
Житель Москвы выиграл 10 миллионов рублей в лотерею - 08.10.2026, ПРАЙМ
Житель Москвы выиграл 10 миллионов рублей в лотерею
Настойчивость при покупке лотерейного билета принесла жителю Москвы десятимиллионный выигрыш, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:16+0300
2026-10-08T08:16+0300
бизнес
россия
москва
столото
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Настойчивость при покупке лотерейного билета принесла жителю Москвы десятимиллионный выигрыш, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Трансляция 1814-го тиража всероссийской государственной лотереи "Русское лото" состоялась 6 сентября 2026 года, где впервые за много лет разыграли квартиры среди участников. По итогам розыгрыша 10 человек выиграли по 10 000 000 рублей на квартиру, одним из таких победителей стал Владимир Сидельников из Москвы", - рассказали в пресс-службе. Обычно мужчина покупает лотерейные билеты в приложении, когда едет домой в метро. В этот раз ему пришлось проявить настойчивость, так как проблемы со связью в "подземке" помешали совершить покупку с первого раза. "Когда я перешел на МЦК, я все же решил добиться своего и снова произвел оплату этого билета - она прошла. Я бы мог и не покупать билет, приобрести его через неделю. Но почему-то решил именно в тот момент добиться своего", - рассказывает Владимир. О своей победе он узнал из смс-уведомления. При этом на выигрыш отреагировал спокойно. "В юности я уже выигрывал в лотерею велосипед. Поэтому просто встал с кровати и пошел заваривать себе кофе", - вспоминает победитель. Владимир работает менеджером тендерных проектов. Зимой проводит свободное время на горнолыжных курортах страны, а летом увлекается велоспортом. "Выигрыш счастливчик предпочел получить деньгами. Часть призовых средств Владимир отдаст сестре, остальное потратит на стоматологические услуги маме, себе и положит деньги в банк в качестве вклада под проценты", - отметили в пресс-службе.
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бизнес, россия, москва, столото
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Столото
08:16 08.10.2026
 
Житель Москвы выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

"Столото": москвич выиграл 10 миллионов рублей при покупке лотерейного билета

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Настойчивость при покупке лотерейного билета принесла жителю Москвы десятимиллионный выигрыш, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Трансляция 1814-го тиража всероссийской государственной лотереи "Русское лото" состоялась 6 сентября 2026 года, где впервые за много лет разыграли квартиры среди участников. По итогам розыгрыша 10 человек выиграли по 10 000 000 рублей на квартиру, одним из таких победителей стал Владимир Сидельников из Москвы", - рассказали в пресс-службе.
Обычно мужчина покупает лотерейные билеты в приложении, когда едет домой в метро. В этот раз ему пришлось проявить настойчивость, так как проблемы со связью в "подземке" помешали совершить покупку с первого раза.
"Когда я перешел на МЦК, я все же решил добиться своего и снова произвел оплату этого билета - она прошла. Я бы мог и не покупать билет, приобрести его через неделю. Но почему-то решил именно в тот момент добиться своего", - рассказывает Владимир.
О своей победе он узнал из смс-уведомления. При этом на выигрыш отреагировал спокойно. "В юности я уже выигрывал в лотерею велосипед. Поэтому просто встал с кровати и пошел заваривать себе кофе", - вспоминает победитель.
Владимир работает менеджером тендерных проектов. Зимой проводит свободное время на горнолыжных курортах страны, а летом увлекается велоспортом. "Выигрыш счастливчик предпочел получить деньгами. Часть призовых средств Владимир отдаст сестре, остальное потратит на стоматологические услуги маме, себе и положит деньги в банк в качестве вклада под проценты", - отметили в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСтолото
 
 
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