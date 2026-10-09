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Bloomberg: Эфиопия и Эритрея на пути к коридору войны - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Эфиопия и Эритрея на пути к коридору войны
Bloomberg: Эфиопия и Эритрея на пути к коридору войны - 09.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Эфиопия и Эритрея на пути к коридору войны
Нарастающая напряженность между Эфиопией и Эритреей угрожает последствиями далеко за пределами Африканского Рога и рискует превратить национальные конфликты в... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:47+0300
2026-10-09T18:47+0300
мировая экономика
эфиопия
судан
эритрея
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нарастающая напряженность между Эфиопией и Эритреей угрожает последствиями далеко за пределами Африканского Рога и рискует превратить национальные конфликты в коридор войны, пишет Bloomberg.На этой неделе Аддис-Абеба обвинила эритрейские войска во вторжении на свою территорию и потребовала их немедленного вывода, встретив их шквалом ударов дронов. В пятницу Эфиопия обвинила Асмэру в "явном акте агрессии". Эскалация во второй по численности населения стране континента открывает перспективу прокси-конфликтов, которые разорвали Судан, и перерастания в более широкую региональную борьбу."Многолетний гуманитарный кризис в Судане дает мрачную картину того, что происходит, когда в это вмешиваются иностранные спонсоры", — предупреждают дипломаты и аналитики, освещающие регион.Отношения с Эритреей ухудшились из-за стремления Аддис-Абебы к выходу к морю, обе стороны обмениваются обвинениями в поддержке враждебных сил. Египет, оказавшийся в давнем споре с Эфиопией из-за гигантской плотины на Голубом Ниле, сблизился с региональными соперниками Аддис-Абебы. Судан, в свою очередь, обвиняет Эфиопию в том, что она позволяет использовать свою территорию для нападений на его войска. Вопрос о том, кто контролирует воды Красного моря, стал особенно важным с начала американо-иранской войны и атак Тегерана на танкеры в близлежащем Ормузском проливе.
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мировая экономика, эфиопия, судан, эритрея, bloomberg
Мировая экономика, ЭФИОПИЯ, СУДАН, Эритрея, Bloomberg
18:47 09.10.2026
 
Bloomberg: Эфиопия и Эритрея на пути к коридору войны

Bloomberg: спор за выход к морю толкает Эфиопию и Эритрею к коридору войны

© Фото : Unsplash/Gift HabeshawАддис-Абеба, Эфиопия
Аддис-Абеба, Эфиопия - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2026
© Фото : Unsplash/Gift Habeshaw
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нарастающая напряженность между Эфиопией и Эритреей угрожает последствиями далеко за пределами Африканского Рога и рискует превратить национальные конфликты в коридор войны, пишет Bloomberg.
На этой неделе Аддис-Абеба обвинила эритрейские войска во вторжении на свою территорию и потребовала их немедленного вывода, встретив их шквалом ударов дронов. В пятницу Эфиопия обвинила Асмэру в "явном акте агрессии". Эскалация во второй по численности населения стране континента открывает перспективу прокси-конфликтов, которые разорвали Судан, и перерастания в более широкую региональную борьбу.
"Многолетний гуманитарный кризис в Судане дает мрачную картину того, что происходит, когда в это вмешиваются иностранные спонсоры", — предупреждают дипломаты и аналитики, освещающие регион.
Отношения с Эритреей ухудшились из-за стремления Аддис-Абебы к выходу к морю, обе стороны обмениваются обвинениями в поддержке враждебных сил. Египет, оказавшийся в давнем споре с Эфиопией из-за гигантской плотины на Голубом Ниле, сблизился с региональными соперниками Аддис-Абебы. Судан, в свою очередь, обвиняет Эфиопию в том, что она позволяет использовать свою территорию для нападений на его войска. Вопрос о том, кто контролирует воды Красного моря, стал особенно важным с начала американо-иранской войны и атак Тегерана на танкеры в близлежащем Ормузском проливе.
 
Мировая экономикаЭФИОПИЯСУДАНЭритреяBloomberg
 
 
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