https://1prime.ru/20261009/aktsii-874125399.html
Рынок акций РФ вырос на 1,94% за неделю
Рынок акций РФ вырос на 1,94% за неделю - 09.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ вырос на 1,94% за неделю
Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 0,39% и на 1,94% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:07+0300
2026-10-09T19:07+0300
2026-10-09T19:07+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874125399.jpg?1791562055
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию пятницы вырос на 0,39% и на 1,94% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,39%, до 2321,31 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 1,94%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Рынок акций РФ вырос на 1,94% за неделю
Рынок акций РФ за основную сессию пятницы вырос на 0,39% и на 1,94% за неделю