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"Настроен вернуться на 2350": аналитики оценили индекс Мосбиржи

"Настроен вернуться на 2350": аналитики оценили индекс Мосбиржи - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Настроен вернуться на 2350": аналитики оценили индекс Мосбиржи

Российский рынок акций умерено подрос в пятницу и закрепился выше 2300 пунктов по итогам недели на фоне геополитического позитива и высоких цен на нефть,... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:44+0300

2026-10-09T19:44+0300

2026-10-09T19:44+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умерено подрос в пятницу и закрепился выше 2300 пунктов по итогам недели на фоне геополитического позитива и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,39%, до 2321,31 пункта, индекс РТС - на 0,99%, до 861,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,37%, до 843,82 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подрос на 1,94%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 0,04%, до 104,32 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи снова, похоже, настроен вернуться на 2350 пунктов и выше, пока вчерашняя коррекция сегодня оказалась полностью отыгранной, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Вполне возможно, что на рынок влияют по-прежнему ожидания возобновления трехсторонних переговоров или хотя бы очередного визита в Москву спецпосланников президента Трампа, допускает эксперт. "Индекс Мосбиржи завершал неделю разнонаправленными движениями над 2300 пунктов. Давление оказывало сочетание дешевеющей нефти и укрепляющегося рубля... Поддержало сентимент подтверждение российской стороной подготовки телефонного разговора российского и американского президентов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Драгметаллы и платиноиды в пятницу демонстрировали хороший рост, при этом цены на нефть периодически сползают в минус на противоречивых новостях, но остаются над 100 долларами, добавил он. Лидеры роста и падения Акции "Полюса" (+2,8%) и "Селигдара"(+2,39%) в пятницу продолжали получать поддержку от отступления цен на золото от локальных минимумов и попыток их стабилизации немногим выше 4200 доллара за унцию, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах роста - акции "Глоракса" (+6,91%), Московского кредитного банка (+3,72%), "Полюса" (+3,07%), СПБ Биржи (+2,91%), "ИКС 5" (+2,50%), "Позитива" (+2,44%). Акции ПАО "Глоракс" вышли в лидеры в ожидании выкупа бумаг у акционеров, проголосовавших против сделки присоединения застройщика НТВО по цене в 44,57 рубля за бумагу, то есть на 10% выше рынка, делится Мильчакова. Лидерами понижения стали акции группы "Черкизово" (-5,71%) в связи с ожидаемым наступлением даты дивидендной "отсечки" в ближайшие выходные, добавила она. Также в лидерах снижения - акции "Яндекса" (−4,91%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,02%), "Северстали" (−0,62%), "Озона" (−0,51%), "Соллерса" (−0,40%). Прогнозы Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 октября – 2270-2370 пунктов, делится Смирнов. "По нашим предположениям, в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2300-2400 пунктов", - прогнозирует Мильчакова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, москва, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"