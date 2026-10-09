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Геополитика останется главным драйвером для рынка РФ — аналитики

Геополитика останется главным драйвером для рынка РФ — аналитики - 09.10.2026, ПРАЙМ

Геополитика останется главным драйвером для рынка РФ — аналитики

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, курс юаня к рублю не... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T20:53+0300

2026-10-09T20:53+0300

2026-10-09T20:53+0300

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владимир евстифеев

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, курс юаня к рублю не изменится, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю снизится на 1,6% - до 2283 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом упадет на 2 доллара и составит 102,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,5 цента и составит 1,124 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю не изменится и составит 12,68 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 18 копеек, до 85,08 рубля, евро – на 1,51 рубля, до 96,48 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Мировые фондовые индексы находят точки роста, несмотря на обилие негативных факторов: от геополитики до проблем суверенных долгов и высоких инфляционных ожиданий. Индекс S&P 500 смог обновить исторический максимум, но не удержал его к концу недели", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Основной причиной улучшения настроений инвесторов стало снижение доходностей казначейских обязательств США и нисходящая динамика нефтяных котировок. В лидерах роста оставался технологический сегмент. В частности, акции компании Nvidia также обновили рекорд по стоимости", - добавляет он. К концу недели фондовые индексы начали снижаться в ответ на восстановление доходностей госдолга США, роста нефтяных котировок и опубликованного протокола с прошлого заседания ФРС, в котором указывалось на высокую вероятность еще одного повышения базовой процентной ставки до конца текущего года, указал также эксперт. "На российских рынках в самом начале недели инвесторы будут отыгрывать цифры по сентябрьской инфляции... Впрочем, в качестве главного нарратива в течение всей будущей недели продолжат выступать геополитические вводные", - рассказывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В России ухудшение рыночного сантимента в связи с неоднозначными данными по инфляции и нарастанием геополитической напряженности, вероятно, побудят инвесторов продолжить выход из рисковых активов, отмечает Велерий Вайсберг из ИК "Регион". "Статистика по инфляции охладила покупательский настрой: резко ускорился недельный показатель, годовой вышел за верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Монетарная пауза в октябре становится все более реалистичным сценарием", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшее время инвесторы будут оценивать свежие маркеры Росстата – сентябрьский ИПЦ, недельный отчет по инфляции. ЦБ опубликует мониторинг предприятий, макроэкономический опрос, обзор "Инфляция в России", - добавил он. "На будущей неделе динамика рубля и российского фондового рынка будет по-прежнему находиться в зависимости, главным образом, от геополитики, но выходящие макроэкономические данные будут по-прежнему актуальны для российских финансовых рынков", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance. "Возможно, что в выходные могут появиться новости, касающиеся сроков возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины, но большого оптимизма, скорее всего, эти новости, как и сами переговоры, даже если состоятся, рынкам не обеспечат", - указала она. Среди корпоративных событий следующей недели можно особо выделить, в первую очередь, наступление в понедельник дат закрытия реестров акционеров для получения промежуточных дивидендов сразу нескольких эмитентов "Новатэка", "Т-Технологий", "Норильского никеля" и "Новабев", что может способствовать дивидендному гэпу и падению этих акций в начале недели, добавила эксперт. "Мы ожидаем, что на следующей неделе инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями и ценой на нефть — эти факторы останутся главными драйверами настроений", - делится Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". Рубль поищет направление движения Для валютного рынка в качестве одного из основных драйверов будет выступать повышенный объем покупок по бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С учетом того, что в четверг регулятор не провел весь объем отложенных покупок, в моменте есть риски ухода курса юаня к верхним границам диапазона в 12,6-12,8 рубля на "догоняющих" операциях", - добавляет он. На следующей неделе возможно формирование предпосылок к укреплению рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Поддержку курсу может оказать постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне поступления валютной выручки от реализации нефти: во второй половине августа — начале сентября наблюдался рост цен на энергоносители при одновременном сокращении дисконтов на российское сырье", - говорит он. При этом Зварич советует учитывать фактор повышенного спроса на валюту в рамках исполнения бюджетного правила: с 7 октября объемы покупок валюты достигли 12,1 миллиарда рублей в день, что превышает сентябрьские значения более чем в шесть раз. "Несмотря на это, к концу недели не исключено тестирование юанем ближайшего уровня поддержки на отметке 12,5 рубля, видим потенциал снижения курса доллара ниже уровня в 84 рубля", - оценивает он. Динамика индексов Вишневский ожидает, что индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов: рынок сохранит консолидационный характер. "Геополитический фон, с одной стороны, внушает осторожный оптимизм. Контакты переговорщиков США с российскими и украинскими представителями продолжаются. Если дипломатические усилия приведут к трехсторонним переговорам, рынок взбодрится и движение в область 2400-2500 пунктов не удивит", - считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "С другой стороны, расширение санкционных угроз и не прекращающиеся удары по инфраструктурным объектам сдерживают покупателей. При спуске бенчмарка ниже 2300 пунктов первой остановкой может быть район 2270 пунктов", - прогнозирует он. В случае появления конкретики относительно трехсторонней встречи между представителями РФ, США и Украины индекс Мосбиржи с легкостью может преодолеть отметки в 2350 пунктов, считает Григорьев. "На следующей неделе российский фондовый рынок будет консолидироваться у текущих уровней. При отсутствии значимых драйверов роста инвестиционная активность будет в основном определяться новостным фоном в сфере геополитики, что способно повлиять на повышение волатильности торгов", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. При этом индекс Мосбиржи, по его словам, может протестировать отметку 2250 пунктов, выступающую ближайшей поддержкой. При удержании котировок выше этого уровня сохраняется потенциал для формирования восходящего сценария с целевой зоной в районе 2400 пунктов — его реализация остается вероятной до конца октября. В случае снижения индекса ниже 2250 пунктов повышаются риски более выраженного коррекционного движения с потенциальной целью снижения в районе 2120 пунктов, заключил эксперт.

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рынок, акции, сша, украина, богдан зварич, владимир евстифеев, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", псб